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Milli Takım'ın yeni formaları için Twitter'da yapılan yorumlardan bazılarıysa şöyle:

"Milli Takım'ın ön tarafında bantlı formasını niçin değiştiriyoruz anlaşılır değil! Halbuki bu bir simge ve yaratmak için milyon dolarlar harcanıyor. Biz elimizdekini çöpe atıyoruz!"