Milli takımların hazırlık maçları, futbol şöleni sunuyor! 2018 Dünya Kupası'na hazırlık kapsamında verilen arada milli takımlar, turnuva öncesinde son durumlarını görmek için birbirleriyle karşı karşıya gelirken Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edemeyen takımlar da hazırlık maçları yapıyor.
Günün önemli ilk maçında Rusya ile Fransa karşı karşıya geliyor. 18:50'de başlayacak maç, S Sport TV'de yayınlanacak. Rusya, 23 Mart'taki mücadelede Brezilya'yı ağırlamış ve sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede gol perdesini 53. dakikada Miranda açmıştı. Brezilya, kalan dakikalarında Philippe Coutinho ve Paulinho ile iki gol daha bularak sahadan 3-0'lık net bir galibiyetle ayrılmıştı. Fransa ise yine 23 Mart'ta Kolombiya'yı ağırlamıştı. İlk yarıyı Oliveir Giroud ve Thomas Lemar'ın golleriyle 2-1 önde kapatan Fransa, 90 dakika sonunda sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrılmıştı. Kolombiya'ya Fransa karşısında galibiyeti getiren goller ise Muriel, Falcao ve Quintero'dan gelmişti.
21:45 | ALMANYA - BREZİLYA
Brezilya'da düzenlenen 2014 Dünya Kupası'nın yarı finalinde karşı karşıya gelen iki ekip, Almanya'nın 7-1 kazandığı maçtan sonra yeniden karşı karşıya geliyor! İlk düdüğün 21:45'te çalacağı maç, Ülke TV ekranlarında yayınlanacak.
Almanya, 23 Mart'taki mücadele İspanya ile karşı karşıya gelmiş ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Mücadelenin henüz 6. dakikasında Rodrigo'nun attığı golle 1-0 geriye düşen Almanya'da 35. dakikada sahne alan Thomas Müller, attığı şık golle takımına beraberliği getirmişti. Brezilya ise Rusya'yı deplasmanda 3-0 mağlup etmişti.
Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Adnderson Talisca da milli takım aday kadrosunda yer alıyor. Yıldız futbolcu, Rusya karşısında süre alamamıştı.
Almanya'da ise Türk asıllı yıldız futbolcu Emre Can, belinde yaşadığı sakatlık nedeniyle Brezilya maçı öncesinde kadrodan çıkarılmıştı.
2018 Dünya Kupası biletini play-off'ta İsveç'e kaptıran İtalya, İngiltere'ye konuk oluyor! 22:00'de başlayacak mücadele TRT Spor ekranlarından yayınlanacak.
İngiltere, 23 Mart'ta oynanan mücadelede Hollanda ile deplasmanda karşılaşmıştı. İlk yarısı golsüz geçilen mücadelenin 59. dakikasında Jesse Lingard, attığı golle İngiltere'yi galibiyete taşımıştı.
İtalya ise yine 23 Mart'taki mücadelede Arjantin'in konuğu olmuştu. İlk 45 dakikasında gol olmayan mücadelede İtalya son anlarda dağılmıştı. Arjantin'de oyuna 64. dakikada giren Ever Banega attığı golle takımını 1-0 öne geçirmişti. Normal sürenin son 5 dakikasına girilirken ise Manuel Lanzini, attığı golle farkı 2'ye çıkarmıştı.
22:30 | İSPANYA - ARJANTİN
2018 Dünya Kupası'nda Fas, İran ve Portekiz'le aynı grupta yer alan İspanya, Hırvatistan, İzlanda ve Nijerya'yla D Grubu'nda mücadele edecek olan Arjantin'le karşı karşıya geliyor. 22:30'da başlayacak mücadeleyi Tivibu Spor 2 naklen yayınlayacak.
İspanya, 23 Mart'ta Almanya ile deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı. Maçın başlarında Rodrigo'nun golüyle öne geçen İspanya, Thomas Müller'in golüne engel olamayınca sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.
Jorge Sampaoli yönetimindeki Arjantin ise yine 23 Mart'taki mücadelede İtalya'yı 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı.
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