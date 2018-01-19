FIFA’nın resmi internet sitesinden açıklanan sıralamada, Türkiye 1 basamak yükselirken, ilk 3 sırada değişiklik olmadı. Bir önceki sıralamada 1’inci olan Almanya, 2’nci olan Brezilya ve 3’üncü olan Portekiz yerlerini korudular.

A Milli Futbol Takımı

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