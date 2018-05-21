Acıbadem Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı basketbolcular Sevgi Uzun, Özge Yavaş, Funda Nakkaşoğlu, Merve Aydın, Gizem Yavuz, Gizem Başaran, Meltem Yıldızhan, Melike Bakırcıoğlu, Asena Yalçın, Gamze Takmaz ve Şerife Alperi Onar, Acıbadem Sports'ta, Melis Uçar, Sinem Ataş, Gizem Sezer, Melis Gülcan ve Elif Emirtekin de Acıbadem Altunizade Hastanesinde bir dizi kontrole tabi tutuldu.

Detaylı kan tetkikleri yapılan basketbolcular, ortopedi, iç hastalıkları, göz kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

Milliler, 22-30 Eylül'de İspanya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası öncesi 7 Mayıs /\ 7 Haziran tarihlerinde İstanbul'da kamp yapacak.