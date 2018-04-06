Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK) verilerinden derlenen bilgilere göre, yurtiçinde ve dışında yerleşik milyonerlerin toplam sayısı şubat sonu itibarıyla 141 bin 118'e çıktı. Geçen yılın sonuna göre 2 bin 138 kişi artan milyonerlerin toplam mevduatı 942 milyar 966 milyon liraya ulaştı. 2017 sonunda milyonerlerin toplam mevduatı 909 milyar 979 milyon lira seviyesinde bulunuyordu. Milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 682 bin lira olarak hesaplandı.

Yurtiçinde yerleşik milyonerlerin sayısı yılın ilk 2 ayında 2017'ye kıyasla bin 647 kişi artarak 128 bin 616'ya ulaşırken, toplam mevduatları da 862 milyar 566 milyon liraya yükseldi. Söz konusu dönemde milyonerlerin mevduatlarının 440 milyar 21 milyon lirası yerel para cinsi, 419 milyar 366 milyon lirası döviz tevdiat hesabı, 3 milyar 179 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurt içinde yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 707 bin lira olarak hesaplandı.

Yurtiçinde yerleşik milyonerlerin sayısı geçen yıl 126 bin 969, bu mudilerin bankalardaki toplam mevduatı da 835 milyar 621 milyon lira düzeyindeydi.



BDDK verilerine göre, yurt dışında yerleşik mudi sayısı şubat sonu itibarıyla 12 bin 502'ye yükseldi. Yurt dışındaki milyonerlerin sayısı geçen yılın sonuna göre 491 kişi artarken, hesaplarındaki para miktarı da 80 milyar 400 milyon lira olarak hesaplandı.

Yurt dışında yerleşik mudilerin bankadaki mevduatlarının 7 milyar 175 milyon lirası yerel para, 72 milyar 988 milyon lirası yabancı para ve 237 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurt dışında yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 431 bin lira olarak hesaplandı.