Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye dönüşü sırasında İran'da 11 Mart Pazar günü akşam saatlerinde düşen Başaran Holding'e ait jette 2'si pilot, 1'i hostes 11 kadının yaşamını yitirmesi, Türkiye'yi yasa boğdu. Ölenler arasında yer alan işadamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ile 7 arkadaşının, tatil için gittiği Dubai'den Türkiye'ye döndüğü kaydedildi. Mina Başaran kimdir? Hüseyin Başaran'ın kızı Mina evli miydi?

MİNA BAŞARAN KİMDİR?

Ailesinin tek kızı ve Başaran Holding'in veliahtı olan 28 yaşındaki Mina Başaran 2013 yılından beri şirkette aktif rol alıyordu. Mina Başaran'ın Can adından erkek kardeşi var. Mina Başaran pek çok dergiye seyahat yazıları da yazıyordu.

Özel jette Hüseyin Başaran'ın tatil için Dubai'de olan bekarlığa veda partisinden dönen kızı Mina Başaran ve 7 arkadaşının olduğu öğrenildi. Gıda, turizm, yatçılık, inşaat ve enerji alanlarında iş yapan Hüseyin Başaran'ın işlerindeki en büyük yardımcısı kızı Mina Başaran'dı. Başaran, Koç Üniversitesi'nde işletme bölümünü okuduktan sonra European Business School'da lüks marka yönetimi üzerine master eğitimi almıştı.

MİNA BAŞARAN EVLİ MİYDİ?

Başaran Grubu'nun genç veliahtı Mina Başaran ile Metprint Baskı Sistemleri'nin sahibi Murat Gezer, mutlu ilişkilerini Ekim ayında resmiyete döküp nişanlanmıştı. Soho House'da dillere destan bir törenle nişanlanmıştı. 14 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğün töreni ile evleneceklerdi.

LÜKS TEKNEYE BİLE ONUN ADINI VERMİŞTİ

DUBAİ dönüşü İran'da düşen Başaran Holding'e ait özel jette yaşamını yitiren 11 kişi arasında yer alan Mina Başaran'ın babası Hüseyin Başaran, Antalya'daki firması CMB Yatçılık tarafından imal edilen ve 'Dünyanın En İyi Dizayn' ödülü de alan 23 milyon Euro'luk süperlüks yata kızının adını vermişti.

Hüseyin Başaran'ın, Antalya Serbest Bölge'de faaliyet gösteren firması CMB Yatçılık'ın 2012'de denize indirdiği süperlüks yata, kızı Mina Başaran'a ithafen 'Mina' adını vermişti. Yapımı 18 ayda tamamlanan ve dünyada ilk kez bir teknede balkon uygulaması yapılmasının da katkısıyla 'Dünyanın En İyi Dizayn Ödülü'nü kazanan 23 milyon Euro değerindeki 47 metrelik Mina adlıi ultra lüks tekne, İngiliz bir işadamına satılmıştı.

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