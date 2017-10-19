Mircea Lucescu'dan Galatasaray'a 11 yabancı tepkisi

Habertürk Spor'dan Kartal Yiğit'in haberine göre; A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu’nun, G.Saray’ın son Konya maçında 11 yabancıyla sahaya çıkmasını eleştirdi.

Beşiktaş’ın Monaco ile oynadığı maçı izleyen Rumen hoca, çıkışta basın mensuplarına, teknik adamların yerli oyunculara şans vermemesinden dert yandı. Sözü Galatasaray’a getiren Lucescu, “Son Konya maçını görünce açıkçası gözlerime inanamadım. 11 yabancı birden oynatmanın manasını anlamadım. Teknik adamlar, en hazır oyuncularını sahaya sürüp başarı istiyor ama Türk Milli Takımı’nı da düşünmeliler” diyerek Tudor üzerinden hocalara serzenişte bulundu.