Piyasadaki bazı büyük milyarderler altındaki yükselişin devam edeceği yönünde işaretler alıyorlar. Mısırlı Naguib Sawiri de böyle düşünenlerden. 5.7 milyar dolarlı bir servete sahip olan Sawiris, varlığının yarısını altına çevirdiğini söyledi.

Bloomberg'te yayınlanan bir programda konuşan Sawiris, altın fiyatlarındaki rallinin devam edeceğini düşündüğünü ve mevcut durumda 1300 dolar seviyelerinde seyreden altının ons fiyatının 1800 dolara çıkacağını öngördüğünü söyledi.

KRİZ VE ÇİN

Sawiri, "Dünyada bir Çin gerçeği var ve onlar tüketmeyi bırakmayacaklar. İnsanlar aynı zamanda kriz dönemlerinde altın almaya daha eğilimili oluyorlar ve şu anda dünya kriz dolu. Orta Doğu'ya, dünyanın geri kalanına bakın ve Trump bu tabloya yardımcı olmuyor" ifadelerini kullandı.

İNŞAAT, TELEKOM, FİNANS VE MADENCİLİK

Orascom İnşaat'ı kuran Onsi Sawiris'in oğlu olan Naguib Sawiris, Mısır'daki telekom sektörünün yanında Irak, Pakistan, Kuzey Kore ve Bangladeş gibi daha az popüler pazarlara yatırım yaparak hem ün hem de para kazandı. Sawirisi 2011 yılında da İtalya'nın Wind Telecomunicazioni şirketini satın aldı.

Ayrıca, 2011'de Veon Ltd. ile bir dizi telekom varlığının yanı sıra, birleşmeden önce İtalya'nın Wind Telecomunicazioni şirketini satın almıştı.

Sawiris daha sonra yatırımlarını çeşitlendirmek adına Mısır yatırım bankası Beltone Financial Holding'i satın aldı ve ardından Mısır'ın en büyük yatırım bankasını oluşturmak için CI Capital Holding'i almak için teklif verdi. Ancak teklifi reddedildi.

Sawiris aynı anda madencilik sektöründe de Evolution Madencilik, Endeavor Madencilik ve La Mancha Resources gibi şirketlere önemli yatırımlar yaptı.