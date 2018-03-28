Spor Toto 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün kulüp başkanı Mehmet Yiğiner ve sarı-lacivertli yöneticiler, Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK) Güçlendirme Vakfını ziyaret etti.

Mehmet Yiğiner, ziyarette yaptığı açıklamaya "Güçlü ordu, güçlü Türkiye." diyerek başladı.

MKE Ankaragücü olarak TSK ile "etle tırnak" gibi olduklarına vurgu yapan Yiğiner, "Fişek, top mermileri üreten işçiler bizim takımımızı kurdu. Manevi değeri de var. Kurtuluş Savaşı'nda şehitler vermiş, gazileri olan bir kulübüz." dedi.

Sarı-lacivertli kulübün ve taraftarlarının her zaman "devletinin, milletinin, ordusunun" yanında olduğuna dikkati çeken Yiğiner, "Üretimin büyük oranda yerli olması bizi mutlu etti. Umarım bu yüzde 65-70'lik oran daha da artar." şeklinde konuştu.

TSK'nın uçak, helikopter, tank üretimi hakkında bilgiler veren TSK Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Sadık Piyade ise destek ve ziyaretten dolayı sarı-lacivertli yönetime teşekkür etti.

"Silah üretiminde yüzde 65-70 oranında yerli, milli olma noktasına ilerliyoruz." diyen Piyade, "TSK Güçlendirme Vakfı ismini biz Türk Milletinin Vakfı olarak da kullanıyoruz. Bağışlarla, milletin gönlünden, içinden çıkan güzellikle doğmuş gönül bağını öyle kurmuşuz ki TSK kimseye bağlı olmadan üretimini yapabiliyor." ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından Piyade, Yiğiner'e altın madalya hediye ederken, sarı-lacivertli kulübün başkanı da Piyade'ye isminin yazılı olduğu MKE Ankaragücü forması verdi.