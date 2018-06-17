Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 21. FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Mısır Milli Takımı, 28 yıl sonra katılacağı turnuvadaki ana gündem maddesi Mohamed Salah! Real Madrid ile oynanan Şampiyonlar Ligi finalinin ilk yarısında Sergio Ramos'la girdiği ikili mücadele sonrasında omzudnan sakatlanan Salah, A Grubu'ndaki ilk maç olan Uruguay karşılaşmasında forma giymemişti. 90 dakika boyunca kulübede oturan yıldız futbolcuyla ilgili olarak ise Mısır Milli Takımı doktorları raporlarını sundu, resmi açıklama yapıldı.

Mısır Milli Takımı'nın doktorları Salah'ın, Rusya ile oynanacak 2. maçta forma giymesi yönünde olumlu rapor verirken, federasyondan da ilk maçta neden oynatılmadığı açıklandı.

Mısır Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamada Salah'ın Cuper'in tercihi nedeniyle riske edilmediği belirtildi.

Yapılan açıklamada "Salah, Uruguay karşısında yüzde 100 hazırdı ancak teknik direktörümüz tarafından riske edilmek istenmedi." ifadeleri kullanıldı.

25 yaşındaki yıldız oyuncunun Rusya karşısında sahaya ilk 11'de çıkması bekleniyor. Mısır, 19 Haziran'da TSİ 21:00'da ev sahibi Rusya ile, 25 Haziran'da ise TSİ 17:00'da Suudi Arabistan'la karşı karşıya gelecek.