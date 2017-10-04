İŞ-YAŞAM
Monaco Yacht Show'da sergilenen en iyi 27 yat
04 Ekim 2017 Çarşamba, 11:04:34 | Güncelleme: 15:37:02
HABERTURK.COM
3 milyar dolar toplam değeri olduğu tahmin edilen 125 yat 27. Monaco Yacht Show'da sergilendi. 80 yatın satın alınabilir ya da kiralanabilir olduğu yatlardan 40 adedi ilk kez görücüye çıktı. İşte Boat International'a göre en iyi yatlar
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27. kez düzenlenen ve 4 gün süren ve binlerce ziyaretçinin geldiği Monaco Yacht Show bu sene de birbirinden değerli ve heyecan verici yatlara ev sahipliği yaptı.
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Fuara toplam değeri 3 milyar dolar olduğu tahmin edilen 125 yat katıldı. 80 yatın satın alınabilir ya da kiralanabilir olduğu yatlardan 40 adedi ilk kez görücüye çıktı.
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Boat International yepyeni yatlar arasından, içlerinde bir de Türk yapımı da olan en iyi 27 yatı seçti. İşte alfabetik sırayla fuarın en iyi 27 yatı ve sıra dışı özellikleri.
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ARETİ (ALMANYA) - 85 METRE
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Andre Winch tarafından tasarlanan motorlu kategorisindeki lüks gemi 85 metre uzunluğa sahip ve Alman Lürssen tarafından inşa edildi.
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18 yolcu ağırlayabilen Areti ismindeki yatta 9 kamaranın yanı sıra sauna ve havuz başta olmak üzere her türlü spa imkânı bulunuyor. Saatteki hızı ise 17 deniz mili (31.5 km)
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AQUARIUS (HOLLANDA) - 92 METRE
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Dış tasarımı De Voogt iç mekanı ise Sinot tarafından tasarlanan yat 92 metre uzunluğunda ve Hollanda menşeli Feadship yapımı ve saatte 17 deniz mili hıza ulaşabiliyor.
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Aquarius o kadar büyük ki, içerisinde asansör ve helikopter pisti dahi var. 7 odasında ağırlanabilecek 12 konuk, jakuzi, yüzme havuzu, güzellik ve spor salonu gibi olanaklardan yararlanabiliyor.
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AURORA (İTALYA) - 49 METRE
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1924 beygir gücünde 2 dizel motoru olan İtalyan Rossi Navi yapımı Aurora sürat konusunda emsallerinden ayrılıyor. Saatte 21 deniz mili hıza çıkabiliyor.
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55 metrekarelik özel güvertesiyle 2 VIP odanın yanı sıra toplam 6 kamaraya sahip olan lüks yatın güvertesinde yüzme havuzu ve jakuzi de var. 12 misafir rahatlıkla ağırlanabiliyor.
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CLORINDA (İTALYA) - 36.5 METRE
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Clorinda boyut olarak fuardaki standart yatlardan biri gibi görünse de ISA markasının Palumbo tarafından satın alınmasının ardından üretine ilk gemi.
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33 deniz mili yani 60 kilometre hıza çıkabilen spor yatın dış tasarımı Andrea Vallicelli, iç mimarisi ise Cristiano Gatto tarafından yapılmış. 5 lüks odada 10 misafit ağırlayabiliyor.
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CLOUD 9 (İTALYA) - 74 METRE
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1000 metrekarenin üzerinde iç mekana sahip olan bu dev yat İtalyan CRN'nin tersanesinden çıkan en büyük gemi. Zuccon tarafından yapılan dış tasarımıyla 2017'nin en iyisi de seçildi.
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Yat kış sezonunda haftalık 875 bin dolar, yaz sezonunda 1.1 milyon dolar ücretle kiralanabiliyor. Yüzme havuzu, internet, barbekü gibi imkânlarından 12 misafir yararlanabiliyor.
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DELTA ONE (HOLLANDA) - 36 METRE
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Hollandalı Mulder yapımı olan yat, bir tanesi master süit olmak üzere 5 odasında 10 misafir ağırlayabiliyor.
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Saatte 17 deniz mili hıza çıkabilen Claydon Reeves tasarımı yatın içerisinde özel bi seyir terası, beach club, spa havuzu, bar ve yemek alanları da bulunuyor.
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JETSETTER (FRANSA) - 39 METRE
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14.5 milyon euro değerindeki yata Porsche eli değmiş veünlü spor otomobilin 911 R modelindeki Pepita pötikare kumaşların kullanılmış ve enerji tüketimiyle doğa dostu bir gemi.
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8 yolcu alabilen yat saatte 21 deniz mili hıza çıkabiliyor ve yakıt ikmalsiz 4800 kilometre sefer menziline sahip. Uzun yolculuklar için konforun yanı sıra özel bir çamaşırhane ve ekipmanları da var.
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ELSEA (İTALYA) - 50 METRE
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Andrea Bacigalupo tarafından tasarlanan İtalyan üretimi yat, 3 adet MTU motoru sayesinde saatte 28 deniz mili sürate çıkabilen sürat yatları sınıfında.
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5 kamara 10 misafirin ağırlanabildiği yatın ana güverte salonuna ek olarak üst güvertesinde sinema gösterimi için özel bir alan da kurulmuş.
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GENESİA (İTALYA) - 40 METRE
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CNC tarafından üretilen ve hem iç hem dış tasarımını Andrea Vallicelli'nin yaptığı yat 4 kamarada 10 yolcu taşıyabilen bir yol yatı.
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Nam-ı diğer Okyanus Kralı saatte 17 kilometre hızla 17 bin kilometre yol alabiliyor ve uzun keşif seferleri esnasında faydalanmak için her türlü konfor düşünülmüş.
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GULF MAJESTY 100 (BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ) - 32 METRE
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İsmi ile müsemma körfez üretimi yat, yarı dönüştürebilir güverte köprüsü ve üreticinin ilk kez kullandığı gökyüzü salonuyla giriş seviyesi yatlar arasında dikkati çekiyor.
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Gulf Craft tarafından Dubai'de inşa edilen yat 2 adet 1900 beygir gücünde motoruyla Majesty serisi arasında en çok rağbet görenlerden. Parası çok olanlar için 47 metre boyunca 155 serisi de var.
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HOME (HOLLANDA) - 50 METRE
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Hollandalı Hesen tarafından üretilen yat hibrid itiş gücü sağladığı için hem firma hem de dünya için bu anlamda ilk göz ağrısı. Dünya İnovasyon Ödülü'nün de sahibi.
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Cristiano Gatto'nun tasarlığı yat 10 müretebat ve 14 yolcuyu ağırlayabiliyor. Tamamen alüminyum malzemeden yapılmış. Yüzme havuzu ve jakuzi de bulunuyor
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KALLİENTE (AVUSTURYA) - 27.5 METRE
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Dominator tarafından İtalya'da inşa edilen yat Alberto Mancini tarafından tasarlanmış ve 2 adet 1200 beygir gücündeki MAN motoruyla saatte 21 deniz mili sürate çıkabiliyor.
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10 misafirin konuk edilebildiği yatta 5 oda ve 2 pulman bulunuyor. Esnek biniş platformu dalış için atlama tahtası olarak da kullanılabiliyor.
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LİLİ (HOLLANDA) - 55 METRE
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Haftalık 290 bin euro karşılığında kiralanabilen yat Amels üretimi ve iç mekanda Tim Heywood, tasarımda ise Laura Sessa dokunuşları taşıyor.
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12 konuğa ev sahipliği yapabilen yatta 4 metrelik bir yüzme havuzu, jakuzi ve fitness salonu da var. Yat, saatte 15 deniz mili hızla ilerleyebiliyor.
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LOT 99 (FİNLANDİYA) - 29 METRE
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Yelkenli sınıfındaki German Frers tasarımı yat kısa mesafe seyir için tasarlanmış. 1 adet Steyr 231 beygir gücü dizel motora sahip.
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Ufak görünse de 6 yolcu ve 5 mürettebat kapasitesiyle misafirlerine lüks bir deneyim de sunabiliyor. Lot 99 ile charter seferlerine de çıkılabiliyor.
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MANGUSTA 165E (İTALYA) - 49 METRE
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50 metreye yakın dev boyutuna rağmen 4 motoruyla 39 deniz mili yani yaklaşık 70 kilometrin üzerinde hıza çıkabilen yatta 9 mürettebat ve 12 yolcu konuk edilebiliyor.
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Dünyanın en hızlı fiberglass yatı unvanına sahip olan Mangusta 165E'nin iç mekânı da birbirinden lüks unsurlara sahip.
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NERİSSA (TÜRKİYE) - 47.5 METRE
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Merkezi Küçükçekmece'de olan Bilgin Yacht tarafından üretilen Nerissa, saatte 16 deniz mili maksimum hıza sahip ve 12 notta da 9200 kilometre sefer yapabiliyor.
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Doğal mermer, bakır ve derinin kullanıldığı Nerissa'nın iç tasarımı İngiliz H2 firması tarafından yapılmış. 12 yolcu ve 24 mürettebatı aynı anda ağırlayabiliyor.
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NEW FRONTIERS (HOLLANDA) - 55 METRE
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Damen üretimi olan dev yatın en büyük özelliklerinden biri güvertesinde helikopter pisti olması ve batiskaf da alabilen yenilikçi bir kayıkhanesinin bulunması.
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Satte 22 deniz mili sürate çıkabilen Hollanda menşeli New Frontiers 3 kamaraya sahip ve 6 yolcu alıyor. Alüminyum ve çelik alaşımı malzeme kullanılmış. yüzme havuzu ve özel seyir terası da var.
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NEW SECRET (HOLLANDA) - 74 METRE
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Satılık olmayan bu yat, 2 adet Caterpillar marka 2575 beygir gücü motora sahip ve ismi sır olsa da yeşil dostu özellikleri sır olmaktan çıktı. Temiz enerji pasaportuna sahip.
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Dalgalı sularda güverte konforunu arttıran özel stabilizörlerinin yanı sıra sauna, spa, yüzme havuzu bulunuyor. Andrew Finch tasarımı yat 6 odada 12 konuk ağırlayabiliyor.
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PINK GIN VI (FİNLANDİYA) - 54 METRE
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Dünyanın en geniş yelkenli yatlarından biri olan Pink Gin VI, tam 14 yolcu alabilen 7 odaya sahip. Güvertede özel bir yemek alanı da bulunuyor.
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Baltic firması tarafından üretilen yat, Judel-Vrolijk'in dış dizaynda sınırları zorlamasıyla öne çıkıyor. 53.9 metrelik karbon fiber gövdesinde çok sayıda özel balkon var.
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RAZAN (TÜRKİYE) - 47 METRE
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Pendik merkezli Turqoise Yachts tarafından inşa edilen ve saatte 16 deniz mili maksimum hıza sahip Razan, firmanın 2013 yılındaki Illeria isimli yatından sonra çıkardığı ilk ürün.
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3 lüks kamarasının yanı sıra 2 VIP ve 1 de master süit bulunan yat 12 kişiyi konuk edebiliyor. Yatta spa havuzu, lounge bar, genişletilmiş yüzme platformu ve jakuzi de var.
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SEASENSE (İTALYA) - 67 METRE
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1873 yılında kurulan ve Avrupa'nın en eski yat üreticilerinden biri olan Benetti'nin inşa ettiği Seasense bir Cor D. Rover tasarımı.
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Satte 16 deniz mili hızla gidebilen Seasense2in 6 kamarasında 12 kişi kalabiliyor. Havuzun yanı sıra güvertede bir jakuzi de bulunuyor.
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SEVEN SINS (İTALYA) - 52 METRE
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Dünyanın en iyi 10 yat üreticisi arasında 2. sırada seçilen Sanlorenzo2nun ürettiği bu dev yat tam 32 milyon euro değerinde. Tasarımdaki cam kullanımıyla firmanın amiral gemisi olması bekleniyor.
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Yatta beach club, tam teçhizatlı bir sauna ve spor salonu bulunuyor. Saatte 17 deniz mili hıza çıkabilen yatın 2 adet 4000 bey gücünde motoru var.
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SOPRANO (HOLLANDA) - 38 METRE
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Hakvoort tarafından yapılan ve Felix Buytendijk'in tasarım imzasını taşıyan yat, haftalık 100 bin euro karşılığında kiralanabiliyor.
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4 kamarada 8 yolcu alabilen Soprano, New England yazlık evlerinden ilham alan neo klasik bir estetiğe sahip. Havuzu, jakuzisi, fitness salonu ve internet bağlantısı da var.
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SORCERESS (GÜNEY AFRİKA) - 29 METRE
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8 yolcu alabilen süper lüks yelkenli tasarımda Nauta ve Farr ortak yapımıyla Southern Wind tesislerinde üretildi.
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4 odada 8 yolcunun ağırlanabildiği ve kısa mesafeli seyir için üretilen Büyücü Kadın anlamındaki Sorceress yatına dair henüz bir fiyat bilgisi yok.
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ZOZO (İNGİLTERE) - 40 METRE
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23 deniz mili sürate ulaşabilen 3 katlı yat Sunseeker tarafından tasarlanmış ve üretilmiş. 10 deniz mili hızla 3700 kilometre sefer menzili var.
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Ceviz ve mermer detayların dikkati çektiği Zozo'da 5 adet lüks kamara var 8 misafire hizmet verebiliyor ve 35 metrelik bir versiyonu daha var.
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TANGO (İTALYA) - 31 METRE
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Persico teknolojisi ve Pinifarina iç mekan tasarmıyla üretilen Wallycento serisi yat sadece 47.5 ton ağırlığında hafif bir gemi. Saatte 11 not hıza ulaşabiliyor.
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VERTIGE (İTALYA) - 50 METRE
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Francesco Paszkowski tasarımıyla Tankoa Yachts tarafından inşa edilen yat, firmanın 2 yıl önce 70 metrelik Suerte isimli gemisinden sonra ilk üretimi.
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12 yolcu ağırlayabilen yatın güvertesinde özel bir sinema salonu ve tam teçhizatlı fitness merkezi var. Yat haftada 250 bin dolar + masraflar karşılığında kiralanabiliyor.