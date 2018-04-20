Hazine’ye devredilen araziler nedeniyle yıllarca süren davalarla gündemde olan Mardin Midyat’taki Mor Gabriel Manastırı, bu kez de dolandırıcılık iddialarıyla gündeme geldi. Mor Gabriel Vakfı Başkanı Kuryakos Ergün hakkında, dolandırıcılık suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle Midyat Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. İddianamede ayrıca Ergün’ün vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya denetçisi olmaktan men edilmesi de istendi.

ŞİKÂYET SÜRYANİ İŞADAMINDAN

Gazete Habertürk'ten Şefik Dinç'in haberine göre vakıf başkanının yargılanmasına neden olan dava, 38 yıldır İsveç’te yaşayan Süryani işadamı Sabri Erdinç’in şikâyetiyle açıldı. Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuran Erdinç, alacağı 2 daire parası olan 600 bin İsveç Kronu’nu (290 bin TL) vakıf başkanının hesabına gönderdiğini ancak aradan 7 yıl geçmesine rağmen ne daireleri ne de parasını geri aldığını söyledi.

VAKFIN PARASINI FAİZLE VERDİ

Dolandırıldığını iddia eden işadamı, parayı neden vakıf başkanının hesabına gönderdiğini iddianamede şöyle anlattı: “Ev alacağımı söyleyince vakıf başkanı bana bir inşaat şirketi önerdi. Bu şirkete vakıf parasını faizle verdiğini ancak geri alamadığını, benden de parayı vakfın hesabına göndererek parayı bu şekilde kurtaracağını ve şirketten de alacağına karşılık 2 daire alacağını söyledi. Ancak daireleri almadı ve bana paramı da ödemedi.”

‘ELDEN ŞİRKETE TESLİM ETTİM’

Şikâyetçi işadamının ev almak için inşaat şirketiyle anlaştığını ve parayı da kendisine güvendiği için gönderdiğini belirten Mor Gabriel Vakfı Başkanı Kuryakos Ergün de iddialarla ilgili ifade verdi:

“Para benim hesabıma geldikten sonra parça parça çekerek inşaat firması yetkilisine elden teslim ettim. Sonra da inşaat şirketiyle aralarında bir sözleşme yapmışlar. Vakfın parasını neden karıştırıyorlar bilmiyorum.”

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