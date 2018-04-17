Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı tekstilci Hayri Uğur (57), 29 yıldır evli olduğu karısı Hepşen Uğur (51) ile geçen yıl 17 Temmuz’da anlaşma protokolü imzalayarak tek celsede boşandı. Uğur, eşi ve çocuklarına “FETÖ’den tutuklanırsam mallarımıza el konulur. Formalite icabı boşanalım” dedi. 29 yıllık çift, boşanma protokolü imzalayarak, tek celsede boşandı. Ancak Hepşen Uğur, rahat boşanabilmek ve 5 yıllık yasak aşkıyla evlenebilmek için kendisini “FETÖ’cü gibi gösterip, lehine protokol ile anlaşmalı olarak boşandığını” iddia ettiği işadamı Hayri Uğur’dan şikâyetçi oldu, boşanma davasının yenilenmesini istedi.
‘İTİBARSIZLAŞTIRDI’
Gazete Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre kendisi ve şirketi Uğur Tekstil adına eski karısı Hepşen Uğur’dan şikâyetçi olan Hayri Uğur dilekçesinde, İstanbul Aile Mahkemesi’nde geçen 17 Temmuz’da karşılıklı anlaşma protokolü imzalayarak tek celsede şeffaflık içinde boşandıklarını belirtti. Kararında kesinleşerek evliliklerinin bittiğini aktaran Uğur, 29 yıllık evliliği bitirmesine rağmen eski eşi ve yetişkin çocukları ile saygı ilişkisini sona erdirmediğini ileri sürdü. Uğur, boşandıktan sonra eski eşi Hepşen Uğur’un tehdit içerikli mesajlar atarak kendisini zarara uğratmak için plan yaptığını iddia etti. İşadamı, eski eşi Hepşen Uğur’un mesajlarında, kabul ettiği boşanma protokolündeki hükümleri beğenmediğini, daha fazla para istediğini ve kendisini tehdit ettiğini söyledi. Hayri Uğur, eski eşinin isteklerine yanıt alamayınca şirketi Uğur Tekstil’i de itibarsızlaştırmak için her türlü eyleme başvurduğunu ileri sürdü. Hepşen Uğur’un hakaret, iftira, tehdit ve suç uydurma suçlarından yargılanmasını istedi.
16 Şubat’ta boşanma davasının yenilenmesi davası açan Hepşen Uğur, 12 kişiyi hileli evlilik için tanık olarak göstermişti. Davayı kabul eden mahkemenin nüfus kayıtlarına ihtiyati tedbir koyduğu Hayri Uğur, 27 Şubat’ta sevgilisiyle nikâh kıydı.
‘KENDİMİ AKLAMA ÇABASINDA BULDUM’
Eski eşinin, boşanma davasının yargılamasının iadesi için verdiği dilekçede hakaret, iftira, tehdit ve suç uydurduğunu savunan Uğur, şirketi Uğur Tekstil’in kredibilitesini azaltacak ve ticari itibarını zedeleyecek iddialarda bulunduğunu iddia etti. Eski eşi hakkında yaptığı dolandırıcılık suçlamasıyla ilgili, savcılık tarafından kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karar verildiğini belirten Hayri Uğur, “Hiçbir delil ileri sürmeksizin beni Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir kara leke olan FETÖ’nün fiili varlığıyla ilişkilendirmeye çalıştılar. Dolandırıcılık yaptığımı iddia ederek, adımın FETÖ ile anılmasına neden oldular” dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.