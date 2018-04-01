Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) 10. Olağan Genel Kurulu, dün İstanbul Gümüşsuyu’nda gerçekleştirildi. 13 yıldır başkanlık görevini yürüten Garo Mafyan, Candan Erçetin ile girdiği başkanlık yarışını kaybetti.

HT Magazin'in haberine göre, 761 geçerli oy kullanılan seçimi, Candan Erçetin 121 oy farkla kazandı. Erçetin’in asil üye listesinde Harun Tekin, Mustafa Sandal, Ozan Doğulu, Buray Hoşsöz, Orhan Hakalmaz, Aslı Gökyokuş Yıldırım, Muharrem Ömer Özgür, Mustafa Beyazkuş, Şahap Tanju Arıkan ve Şakir Askan yer aldı. Erçetin, “MSG’yi hep birlikte daha ileriye götüreceğiz. Artık ayrı enstrümanlara akort olmayı bırakıp birlikte bir senfoni yaratmamızın zamanı geldi” dedi.

Erçetin, önceki başkan Garo Mafyan ile birlik ve beraberlik mesajı verdi.