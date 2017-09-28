MTV artışı araç satışlarını düşürür

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, yaptığı açıklamada, Meclis'e sunulan torba yasa tasarısında yer alan MTV artışına ilişkin düzenlemeyi değerlendirdi.
Düzenlemeye federasyona bağlı üyelerden ve galericilerden tepkiler geldiğini ifade eden Erkoç, vergi artışının hem sıfır hem de ikinci el araç satışlarını düşüreceğini ileri sürdü.
Bu yıl önceki yıllarda yapılan artışlardan çok daha yüksek oranda bir artışa gidildiğini dile getiren Erkoç, yüzde 10-12 artışın makul olabileceğini söyledi. Erkoç şöyle dedi:
- MTV yüzde 40 oranında artırılıyor. Bizce bu çok yanlış bir uygulama, geri dönebilir diye umut ediyoruz. Yüzde 10-12'yi geçmemek kaydıyla artış olabilir. Her seferinde yüzde 10 civarında bir artış oluyordu. Bu artış neye göre oldu, bütçe açığı mı var, MTV artışıyla onu mu tamamlıyoruz? Biz hükümetimizin aldığı kararları her zaman destekledik ama burada vatandaşımızı zarara uğratacak bir durum söz konusu. Umarız bu konuda vatandaşımızı, otomotiv ticaretiyle iştigal eden esnafımızı üzmeyecek bir düzenleme yapılır. MASFED Başkanı Aydın Erkoç
ARAÇ KİRALAMANIN ÖNÜNÜ AÇAR
Başkent Otomobilciler Derneği ve otomotiv ticaret ve yaşam merkezi Otonomi'nin de Yönetim Kurulu Başkanı olan Erkoç, MTV artışının piyasaya etkilerinden birisinin de araç alacak vatandaşların düşük modelleri tercih etmesi veya kiralama yoluna gitmesi olacağını söyledi.
Yüzde 15-20'ler seviyesinde bulunan araç kiralama oranının yüzde 30’lara yükselebileceğine dikkati çeken Erkoç, "Bizler satışlarımızın artacağını düşünürken, bu karar tam tersi etki yapacak. Satışlarımızın düşeceğini öngörüyoruz. Ayrıca artan vergilerden dolayı araç kiralamaya olan talep artabilir." ifadesini kullandı.
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Misafir 34 dakika önceekonomik krizdeyiz diyemiyorlar, başarısızlıklarını millete yüklüyorlar.00
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Misafir 1 saat önceBu kadar da artış olmaz yazık değilimi vatandaşa00
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Misafir 38 dakika önceyazık değil ülkem için evet00