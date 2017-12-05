Otomobil sahiplerinin merakla araştırdığı konulardan olan MTV oranları, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren kanun ile resmen belli oldu. Peki MTV oranları ne kadar oldu? 2018 MTV zammı ne kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan 7061 sayılı "Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Yürürlüğe giren değişiklikler ile birlikte MTV oranları da resmen belli oldu.

MTV ORANLARI NE KADAR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için uygulanacak oran, 1300 cc altı araçlar için yüzde 15, 1300 cc üstü araçlar için yüzde 25 olacak. MTV 1300 cc ve aşağısı araçlar için fiyatı 40 bin TL'yi aşmayanlarda 743 TL, fiyatı 40 ila 70 bin TL arasında olanlarda 817 TL, fiyatı 70 bin TL’yi aşanlarda ise 892 TL olarak uygulanacak.

ARAÇLAR NE KADAR MTV ÖDEYECEK?

Buna göre, MTV 1300 cc ve aşağısı araçlar için fiyatı 40 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 743 lira, fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda 817 lira, fiyatı 70 bini aşanlarda 892 lira olarak uygulanacak.

MTV, 1300 cc-1600 cc arası araçlar için fiyatı 40 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) bin 294 lira, fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda bin 423 lira, fiyatı 70 bini aşanlarda bin 553 lira olacak.

MTV, 1601 cc-1800 cc arası araçlar için fiyatı 100 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 2 bin 512 lira, fiyatı 100 bini aşanlarda 2 bin 741 lira;

MTV HESAPLAMA VE ÖDEME EKRANI (2018)

1801 cc-2000 cc arası araçlar için fiyatı 100 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 3 bin 957 lira, fiyatı 100 bini aşanlarda 4 bin 317 lira;

2001 cc-2500 cc arası araçlar için fiyatı 125 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 5 bin 936 lira, fiyatı 125 bini aşanlarda 6 bin 476 lira olarak uygulanacak.

MTV, 4001 cc ve yukarısı araçlar için, fiyatı 475 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 32 bin 431 lira, fiyatı 475 bini aşanlarda 35 bin 379 lira olacak.

MTV oranları

MTV oranları ne kadar?

MTV Hesaplama

MTV zammı

MTV zammı ne kadar