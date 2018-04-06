Mücevher ihracatçılarının yeni başkanı Kamar

Birbirlerine rakip olan Güner ve Kamar konuşmalarını yaparken birbirlerini kutladı ve başarılar diledi. Ayhan Güner görev sürecinde yaptıkları çalışmaları anlattı ve bu dönem yönetim kurulunda görev alarak elde edilen başarıda katkısı bulunan Mustafa Kamar’a emekleri için teşekkür etti. Mustafa Kamar da JTR’nin başarılı çalışmalara imza atmasına liderlik eden Ayhan Güner’e bu dönemdeki başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada kullanılan 153 oyun 81’ini alan Mustafa Kamar yeni başkan seçildi. Oylama sonrasında bir teşekkür konuşması yapan Ayhan Güner, “Göreve gelen arkadaşlarımız bizim arkadaşlarımız, sektör olarak birlik beraberlik içinde büyüyeceğiz. Arkadaşlarımıza desteğimiz tamdır” dedi.

Genel kurula bir teşekkür konuşması yapan Mustafa Kamar da “Çok başarılı işler yapan bir yönetimin ardından başarılı işler yapmak zorundayız. Ayhan Başkanım bugüne kadar hiçbirimizin gösteremediği özveriyi gösterdi. Çok önemli başarılara imza attı. Onun için kendisine teşekkür etmek istiyorum. Yönetim Kurulu olarak özveriyle çalışarak sektörümüzü 2023 vizyonuna taşıyacağız” dedi.