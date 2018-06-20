Sakarya'da yavru köpeğin ayakları ve kuyruğu kesilmiş halde bulunup yapılan müdahaleye rağmen ölümünün yankıları devam ederken bir vahşet de Kocaeli’de yaşandı. Gazete Habertürk'ten Caner Aktan'ın haberine göre Kocaeli’nde Körfez İlçesi’nde bir camide görevli müezzin F.D., pazar günü evinin bahçesindeki tavuklara saldırdığını iddia ettiği bir köpeği av tüfeğiyle vurdu.

Sokakta yaralı halde bulunan köpek en yakın veterinere götürüldü. Boğaz kısmından vurulduğu belirlenen köpek yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Köpeği yaralı halde bulan Öztekin Çelikhas “Sahilde boğazından kan akan köpeği gördük. Köpek çok kan kaybetmişti. Zabıtaya durumu bildirdik. Zabıtanın geç gelebileceğini düşünerek hemen kucaklayıp kendi aracımızla veterinere götürdük. Veteriner tüfekle vurulduğunu söyledi. Çok üzüldük bu duruma. Kimin ateş ettiğini görmedik” dedi.

Şikâyet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında bölgede inceleme yapan polis ekipleri, olayın müezzin F.D. tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. Önceki gün gözaltına alınan F.D., emniyetteki ilk ifadesinde köpeğin tavuklarına saldırdığını öne sürdü.