Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, 7-8 Nisan tarihleri arasında yapılacak olan olağanüstü genel kurul öncesi bugün Trabzon’a gelerek yönetimiyle bir toplantı gerçekleştirecek.

Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre; Usta’nın kurmayları ile durum değerlendirmesi yapacağı ve halen başkan adayı çıkamaması üzerine ‘yola devam mı tamam mı’ şeklinde arkadaşlarıyla görüş alışverişinde bulunacağı öğrenildi. Usta’nın Medical Park Stadı’nda saat 11.00’de basın mensuplarıyla bir araya gelerek kendi görev sürelerindeki çalışmaları, kulübe sağladıkları ekonomik katkılar ile ilgili camiayı bilgilendireceği öğrenildi.

ÖZAK’A BASKI VAR

Öte yandan Bordo-Mavili kulüpte divan kurulu başkanı ali Sürmen’in, başkanlık için adı geçen nuri albayrak, İbrahim Hacıosmanoğlu, Nevzat Aydın, Mehmet Yiğit Alp ve onursal Başkan Mehmet Ali Yılmaz ile bir görüşme yapması bekleniyor. Tüm bu gelişmelerin yanında Faruk Özak’ı ikna çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Eski Başkan için şehirde hareketli saatler yaşanmaya başladığı ve Trabzon’u yeniden toparlayacak kişinin Özak’tan başkasının olamayacağı görüşü ağırlık kazanmaya başladı.