Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Kayserispor'u 4-0 mağlup etti. Yarın yeni başkanını seçecek olan Trabzonspor'da başkan olarak son maçına çıkan Muharrem Usta, mücadelede duygusal anlar yaşadı. Taraftarların tezahüratlarına el sallayarak karşılık veren Usta, gözyaşlarını tutmakta zorlandı.

Bugün Trabzonspor'un 73. kongresinde Muharrem Usta ve yönetimi hem mali hem de idari açıdan ibra edilmiş, Usta, kongrede yaptığı konuşma ile Trabzonspor'a veda etmişti.

Öte yandan mücadelenin ilk golünü atan Abdülkadir Ömür, attığı bu golü Muharrem Usta'ya ithaf etti.

MAÇ SONRASINDA AÇIKLAMALAR

Diğer bir yandan Muharrem Usta, maç sonrasında açıklamalar yaptı. Kongrede yaşananlar için üzgün olduğunu dile getiren Usta, başkan adaylarına başarılar dilerken "Çileli yolculuk" ifadelerini kullandı. Usta ayrıca şunları söyledi:

"Trabzonspor'a herkes kayıtsız şartsız katkı sağlamalı. Benim gibi çok dirençli olan insan bile artık pes dedi. Hatalarım olmuştur, herkesten haklarını helal etmesini istiyorum."

"Rizespor maçı öncesi kampta, Ersun Yanal'ın yanına gittim. Bu maçı kaybedersek ne olur, yenilmezsek ne olur ona söyledim. Kazanırsak 70 bin, berabere kalırsak 50 bin prim vereceğim dedim. Çünkü Rize ile olan tatsız durumun bitmesini istiyordum. Keşke bitseydi."

"Kardeş şehrimiz Rize. Ben gerçekten iki şehrin kardeşliğini pekiştirmek adına o günü hatırlamak adına hala üzülürüm. Keşke olsaydı ama bilsinler ki, Muharrem Usta gereken her şeyi yaptı."