Müjde Ar: Televizyona iş yapmıyorum

Fotoğraflarının çekildiğini fark edince güneş gözlüğüyle poz veren usta oyuncu, yazı Bodrum’da torunlarına bakarak geçirdiğini söyledi. HT Magazin'in haberine göre, uzun süredir ekranlardan uzak olan Ar, bir iki sinema filmi projesi olduğunu belirtip, “Sinema filmi yapabilirim ama artık televizyona iş yapmıyorum, zor iş” diyerek TV projelerine kapıları kapattı.

Müjde Ar