Dört yıl önce, sattığı kitapları Kandil’e götüren bir müşterisi yüzünden “teröre yardım ve yataklık” gerekçesiyle hapse çarptırılan Mülkiye Kılınç, 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kılınç, 6.5 aydır cezaevindeydi. 4 yaşındaki ikiz Rodin ve Özgür’ün annesi Kılınç, dün tutuklu bulunduğu Eskişehir Cezaevi’nden tahliye edildi. Yakınlarına sarılan Kılınç, ikiz çocuklarına kavuşacağı için mutlu olduğunu söyledi.

2014 yılından bu yana Mülkiye Kılınç’ın sesini duyuran Habertürk, en son 24 Şubat’ta yaptığı haberde Mülkiye’nin sesi olmuştu. Kılınç o gün Adalet Bakanlığı’na çağrıda bulunmuş ve denetimli serbestlikten yararlanmak istediğini söylemişti. Kılınç’ın bu taleple Çifteler Cumhuriyet Başsavcılığı İnfaz Bürosu’na yaptığı başvuru olumlu sonuçlandı. Şartlı tahliye tarihine 1 yıldan az süre kaldığı belirtilen Kılınç, denetimli serbestlik kararıyla tahliye edildi. Kılınç, şartlı tahliye hakkını kazandığı 21 Şubat 2019’a kadar denetimli serbestlik hakkından yararlanacak.

‘YAŞADIĞIM MUTLULUK TARİFSİZ’

Gazete Habertürk'ten İrem Koca'nın haberine göre tahliye edilen Mülkiye Kılınç, 2014’ten bu yana yaşadıklarını sayfalarına taşıyan ve sesini duyuran Habertürk’e teşekkür etti. 6.5 ay sonra 4 yaşındaki ikizleri Rodin ve Özgür’e kavuşacak olan Kılınç, “Yaşadığım mutluluk tarifsiz. Yardımı dokunan, sesimizi duyuran, duyan herkese minnettarım. Evlatlarıma kavuşmak ve onlara sarılmak istiyorum” dedi.

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