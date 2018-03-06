Kimsesiz ve yardıma muhtaç çocukların hayalini gerçekleştiren Mutluluğun Adresi Derneği, Uşak'ta yaşayan 10 yaşındaki Gülsüm'ün sesi oldu.

Progeria (vücudun prematüre yaşlanması) hastası olan Gülsüm, dernek aracığıyla Murat Boz'a mesaj gönderdi. Hayranı olduğu popçuyu görmeyi çok istediğini söyleyen Gülsüm'ün çağrısı, Murat Boz tarafından karşılık buldu.

''Senin canına kurban. Tabi ki de buluşacağız'' diye mesaja cevap veren Murat Boz, dün Gülsüm ile Uşak'ta buluştu.

SÜRPRİZ BULUŞMA

Murat Boz, Gülsüm'e hediyeler götürdü. Koyu Beşiktaşlı olan Murat Boz, Gülsüm'e maçlarda taktığı ve uğurlu olduğuna inandığı Beşiktaş şapkasını da hediye etti.