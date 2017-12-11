Saklambaç’ın haberine göre, güzel oyuncu Merve Boluğur'la 2 yıllık evliliğini Eylül ayında bitiren Murat Dalkılıç, geçmişe sünger çekti.
Ünlü popçu, geçtiğimiz ay annesi Nehra Boluğur'un rahatsızlığı nedeniyle zor günler geçiren eski eşine destek olmuştu. Ancak Boluğur'u hastanede ziyaret eden şarkıcı, aylar sonra karşılaştığı eski eşinin tavırlarından barışma ümidinin kalmadığını gördü.
TEPEDEN TIRNAĞA DEĞİŞİM
Bunun üzerine hayatına kaldığı yerden devam etmeye karar veren Dalkılıç, işe anılardan kurtulmakla başladı.
Ünlü popçu, bunun için de önceki gün Merve Boluğur'la evliyken yaşadığı evinin dekorasyonunu değiştirdi.
'BABA OLMAK İSTİYORUM'
Oturma odasından yatak odasında kadar evin her bir köşesinde değişikliğe giden popçu, böylece Merve Boluğur'la ilgili her bir anıyı tek tek sildi.
Daha sonra bir alışveriş merkezinde görüntülenen ünlü popçu, eski eşiyle ilgili soruları geçiştirip hayalinden bahsetti.
Dalkılıç, "Çocuklara olan sevgimi anlatamam. Yaş artık 35 oluyor. 40 yaşına kadar baba olmak istiyorum. Bu benim en büyük hayalim. Bir küçük Murat hoş olmaz mı yani?" dedi.
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