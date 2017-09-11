Murat Duman: Oyuncularımızı gönülden kutluyorum

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş'in aldığı ceza nedeniyle maçın ardından basın toplantısına katılan Murat Duman, maça golle başladıklarını ifade etti.

İkinci yarıya daha coşkulu ve istekli başladıklarını aktaran Duman, "İkinci yarı da golü bulduk ve öne geçtik ama sonrasında 2-2 oldu. 18 yaşında 21 yaş altı takımımızda oynayan Hasan'ı oyuna soktuk. Onun aldığı faul maçı kazanmamıza sebep oldu. Oyuncularımızı gönülden kutluyorum. İyi bir performans sergilediler." diye konuştu.

Murat Duman

kasımpaşa

yeni malatyaspor

süper lig