‘Film yapmak istiyorum’

Murat Evgin, Netflix Amerika’da yayınlanan ‘Myths&Monsters’ dizisinin müziklerine imza atarak Netflix’e dizi müziği yapan ilk Türk müzisyen olarak adını dünyaya duyurdu. Ünlü müzisyenle buluşup keyifli bir sohbete yelken açtık...



Dizi müzikleriyle ilgili çalışmalarınız hız kesmeden sürüyor ve yurtdışını da kapsıyor. ‘Myths&Monsters’ dizisinin müziklerine imza attınız. Bu teklif geldiğinde neler hissettiniz?



Benim müziklerim Türk dizi müziklerinin biraz ötesinde, dünyadaki film müziklerine biraz daha yakın ama yerel tatları da olan müzikler. Açıkçası böyle bir şey bekliyordum. Teklif geldi ve çalışmaya başladık. Netflix Amerika’da müzikleri yayınlanan ilk Türk besteci oldum.

‘MÜTHİŞ BİR MÜZİK MİRASIMIZ VAR’



Nasıl tepkiler aldınız?

Tepkiler çok güzel, dünyanın her yerinden mesajlar geliyor. Baktığın zaman inanılmaz bir şey, keyfini çıkarıyorum. Müthiş bir müzik mirasımız var, kendi müziğimizi yurtdışına empoze etmek çok kolay. Yurtdışına anlatacak çok hikâyemiz var.

Yurtdışı ayağının devamı da gelecek yani...

Devamı yavaş yavaş geliyor zaten. Bu ay sonu İngiltere’de yayına girecek dizi belgeselin müziklerini yaptım. İngiltere’yi 100 sene yöneten bir ailenin belgeseli. Bundan sonra bu tür işler yapacağım. Belki bir Amerikan filmine müzik yapma durumum da var. Rotayı yurtdışına, Hollywood’a çevirdim. Burada çok içime sinecek bir dizinin müzikleriyle ilgilenirken, oralara iş yapmak istiyorum.

‘ARTIK DAHA BÜYÜK DÜŞÜNÜYORUM’

Diziler önce müzikleriyle tanınıyorlar. Bunun nedeni nedir?



Türk insanı müziği çok seviyor, sahnelerde müziğe dikkat ediyor. Dakika olarak bizim dizilerde müzik çok uzun kullanılıyor, başka ülkelerde müzik bu kadar önemli rol oynamıyor. Müzik çok önemli çünkü uzun yıllar geçse de unutulmuyor, mesela benim nesil ‘Bizimkiler’ dizisinin müziğini asla unutmaz.

Hangi dizinin müziğini yapmak isterdiniz?

‘Muhteşem Yüzyıl’ ve ‘Lost’ dizilerinin. Eskiden bunlar hayal gibiydi ama şimdi ben de bu arenaya imzamı attım. Artık daha büyük düşünüyorum.

Dizi müziklerinde Türkiye dünyayla kıyaslanabilir mi?

Müzikal kalite olarak Türkiye çok iyi bir yerde. Avrupa’da çok izlenen dizilerimiz var. Ama bütçelerimiz çok düşük, Hollywood filminin kalitesini bu bütçelerle yakalamak çok zor. Bütçe ve yeteneğin olduğu yerde en iyilerden bir eksiğimiz yok.

‘DAHA ÇOK TATMİN OLUYORUM’

Dizi müzikleri maddi açıdan sizi tatmin ediyor mu?

Şarkıcı olmak çok zor bir şey, belki daha çok para kazanıyorsunuz ama birilerinin yanında el pençe divan durmanız gerekiyor. 20 yılı devirmiş bir sanatçı ve müzisyen bir aileden gelmiş biri olarak bunu yapmak istemiyorum. Dizi müziğinde para değil ama başka anlamlarda daha çok tatmin oluyorum. Daha kaliteli işler yapıyorum. Yıllarca engellenmiş biri olarak şarkılarınızı en çok izlenen dizilerde görüyorsunuz, bu beni daha çok tatmin ediyor.



‘Kendimi ayağa düşürmedim’

Müzikal anlamda hayallerinize ulaştınız mı?

İdealist bir kafayla müzik yaparak Türkiye’de 20 yılı devirmek zor bir şey. Bu açıdan başarılı sayıyorum kendimi. Bazı hayallerimi gerçekleştirdim, bazıları hâlâ duruyor ancak kendimi hiç ayağa düşürmedim, sansasyonel hiçbir durumum olmadı. Sansasyonel kafada olsaydım belki daha çok tanınacaktım ama halimden memnunum.

‘İzlenme sayılarıı oynanmış rakamlar’

2 yıl önce çıkardığınız ‘Kaderimsin’ adlı albümünüzün yolculuğu nasıl geçiyor?

Güzel geçiyor. Eylül ayında ‘Mucizemsin’ şarkısına Fuat Paşa Yalısı’nda çektiğimiz klip yayında olacak. Güzel şarkıların olduğu bir albüm, 2019 baharına kadar yolculuğu sürer.

Peki albümünüz bu 2 yıllık süreçte umduğunuz başarıyı yakaladı mı?

Şarkılarımız dinlenmeye devam ediyor, 4 milyondan fazla dinlenmeleri var. Herhalde ben piyasada manipülasyon yapmayan ender insanlardan biriyim. Hemen hemen herkesin Youtube izlenme sayısı yalan, oynanmış rakamlar. Birkaç sene önce birçok Türk sanatçının rakamlarını silmişti şirket.

‘Sanat rakamlarla ilgili bir şey değildir’

İzlenme rakamlarıyla oynandığını söylediniz ama “Organik” diyenler de var...

Bir Türk sanatçının Youtube’daki izlenmesi bir dünya sanatçısını mesela Rihanna’yı geçemez. Geçiyorsa dünyada tanınıyor olman lazım. Artık konserler bile tiraj üzerine hesaplanıyor. Bu, gerçek sanatı ve sanatçıyı öldüren bir şey. Parayı bastıran herkes kendini sanatçıymış gibi gösterebilir ama sanat rakamlarla ilgili bir şey değildir.

‘Film yapmak istiyorum’

Sinema eğitimi alan bir müzisyensiniz. Bunun faydalarını görüyor musunuz?

Türkiye’de sinema eğitimi almış tek müzisyenim. Dizi ve sinema müziği yaparken bunun çok faydasını görüyorum.

Sinema çalışmalarınız oldu mu?

Okurken küçük hikâyeler yazardım, hocalarım “İyisin, devam et” derlerdi. Ancak müzik yapacağım diye ilgilenmedim. Müzisyenlerin hayatını anlatan filmler yapmak istiyorum. Mesela Âşık Veysel’i anlatan bir film olabilir.