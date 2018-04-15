Murat Goldştayn Bloomberg HT'de soruları yanıtladı

REMAX Türkiye Kurucusu ve Girişimci Murat Goldştayn'ın Arzu Maliki ile yaptığı söyleşinin satır başları şöyle;

Öncelikle gayrimenkul sektörü için 2018 nasıl başladı? 2018'den beklentileriniz neler?

Goldştayn: Ocak-Şubat en yavaş dönemdir aslında sektörde; buna rağmen bakıldığında tapu işlemlerinde de az bir düşüş olmasına rağmen, biz ilk çeyrekte ortalama %32 bir büyümemiz oldu.

Yani geçen senenin %32 üzerinde işlem ve ciro yaptık, bu bizim hem kendi büyümemizde hem gayrimenkul danışmanlarımızın ilgili birşey..yani çok istikrarlı bir şekilde büyüdük. Şu anda 276 franchise'ımız var, 3624 kişi de danışman olarak çalışıyor, biz bu 276 sayımızı yıl sonu 300'lere yaklaştırmayı hedefliyoruz.

Günde 4 bin gayrimenkul el değiştiriyor, yani ikinci el gayrimenkul sektörüne baktığımız zaman inanılmaz bir istikrar var, yeni ev satışları yavaşlasada, ikinci el aynı istikrarda devam ediyor..

"Girişimcilik", "Melek Yatırımcılık" bakarsak, sizde başarılı bir girişimcisiniz..Hükümetin de destekleri var; girişimcilere finansman teşviği geldi..Ekosistemimiz nasıl bizim Girişimcilikte?

Goldştayn: "Melek Yatırımcılık" son yıllarda çok güzel gelişiyor ülkemizde, bu teşvik sanırım "kitlesel fonlama" yani bir şirketin hisselerine, bir startup'a birkaç bin TL ile yatırım yapılabilinecek, bu sistem çok yaygınlaşmaya başladı özellikle Baltık ülkelerinde, Amerika'da Kanada'da, hatta bununla gayrimenkul alımı içinde bazı şeyler yapılabiliniyor. Girişimcilerin önünü de daha çok açabilecek bir yasa tabikide..sonuçta bizim büyük bir girişimci potansiyelimiz var.

Biz de kariyer seminerleri yapıyoruz, ve son zamanlarda katılımcı sayısı 500'e çıktı ve girişimci olmak isteyenler çoğaldı.

Sizin sektördeki fiyat artışı ile ilgili bir Araştırmanız vardı..Nasıl sonuçlar çıktı bu araştırmadan?

Goldştayn: Fiyat artış hızı biraz yavaşladı ama yinede gayrimenkulde fiyatlar her zaman yükseliyor. Türkiye aşağı yukarı enflasyon civarı yani %11 civarı yükseliyor, eskiden olduğu gibi abartı bir yükseliş olmuyor, bir hizaya geliyor dengeliyor diyebiliriz.

Yabancıların gayrimenkul alımı da %1'lere geldi, burda da bir artış görüyoruz, fakat yabancıların alımı küresel olarakta artışta mesela Çinlilerin de Amerika'da alımları çok fazla arttı yatırımlarla beraber..Ve bu artış devam edecektir diye düşünüyorum.