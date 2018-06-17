Sosyal medyada ünlenen Murat Övüç, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ancak Övüç'ün paylaşımı takipçileri tarafından tepki çekti.

Atların faytonlarda çalıştırılması konusunda bir paylaşım yapan Övüç, "Heybeliada'dayız. Burdaki en büyük özellik faytonların olması. Tarihi bir geleneği yaşatmaya çalışıyorlar. İnsanlar bundan ekmek parası kazanıyor. Birkaç tane insan atlarla ilgili 'atlara binmeyin' demiş. Atlar benim mi? Banane atlardan. Hadi öpüyorum sizi, atların da size selamı var" ifadelerini kullandı.

Takipçileri, Övüç'ün paylaşımına, "Seni bağlasınlar o zaman atların yerine", "Atlar ondan daha kıymetli oysaki...", "Yazacak çok şey var ama değmez", "O atların canı yok mu?" eleştirisinde bulundu.

İşte o paylaşım: