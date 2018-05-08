HT Magazin'den Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, ilkinin düşük gişesine rağmen bir seriye dönüşen, ikinci filmi ilkinden yüzde 300 fazla izlenen ‘Çakallarla Dans’ serisinin 5’incisi için çekim hazırlıkları başladı.



Toplam 4 milyon 200 bin biletin satıldığı serinin yönetmeni ve Ali Tanrıverdi ile birlikte ortak senaristi olan Murat Şeker, sete temmuzda çıkacaklarını açıkladı.



Oyuncu kadrosu ve yaratıcı ekibin her iki yılda bir, bir araya geldiğini belirten Şeker, “Biz birbirimizi, seyirci de bizi özlemişti. Serinin devamına yönelik üzerimizde pozitif yönde bir baskı var. Biz de bu sevgiye kayıtsız kalmayarak bu yaz serimizin beşincisini çekeceğiz” diye konuştu.



Şeker, filmin ilkinin düşük gişesine rağmen nasıl seriye dönüştüğüne de açıklık getirdi:



“Bazı filmler zamana dayanıklıdır. Değerinin zamanla anlaşıldığı en iyi örneklerden biri Çakallarla Dans’tır. Buradaki en temel sebep bizden bir hikâye, karakterlerin mahallenin bağrından kopup gelmiş olması. Ve de bence yaptığımız muhalif politik mizahın dozu. Kantarın topuzunu kaçırmadan ama taviz de vermeden mizah yapıyoruz. Bütün bunlar bizi beşinci filme getirdi.”

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