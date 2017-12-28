Murat Ülker, Gözde Girişim'deki paylarını Yıldız Holding'e sattı

KAP'a yapılan açıklamalara göre, borsa dışında gerçekleşen işlem sonrasında Yıldız Holding'in Gözde Girişim'deki payı yüzde 5.83'ten 17.73'e ulaşırken, Murat Ülker'in Gözde Girişim'deki payı ise sıfırlandı.



Reuters hesaplamasına göre, söz konusu işlemin büyüklüğü 257 milyon liraya denk geliyor.



Dün kapanışı 5.60 liradan olan Gözde Girişim hisseleri saat 1012'de yüzde 1.43 primle 5.68 liradan hareket ediyor.

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