Murat Yıldırım: Bir yılı dolu dolu doldurduk

Posta’nın haberine göre, Murat Yıldırım'ın, üç saat boyunca eşi Imane Elbani'yi beklemesi dikkati çekti.

Oyuncu ve sunucu, "Arkadaşlar burası restoran çıkışı ya da gece kulübü çıkışı değil. Burada ne işiniz var? Hadi ben eşimi ve baldızımı bekledim. Dün gece bizim evlenme yıl dönümümüzdü. Onu kutladık. Tam bir yılı dolu dolu doldurduk” dedi.

murat yıldırım

Imane Elbani