Muratbey Uşak: 85 - Galatasaray Odeabank: 78 | MAÇ SONUCU

Karşılaşmanın 5. dakikası 9-8 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle geçildi. Rakibine karşı daha üstün oynayan Muratbey Uşak, ilk çeyreği 20-16 önde tamamladı.
İkinci periyodun ilk dakikaları karşılıklı ataklarla geçildi. Ev sahibi ekibin dışarıdan atışlarla sayı aradığı bu periyotta 15. dakikaya 29-29 eşitlikle girildi. Galatasaray Odeabank, Ege Arar, Juskevicius, Hardy ve Summers ile sayılar bulurken, Miles, Şafak Edge ve Carmichael'le etkili olan Muratbey Uşak, devreyi 40-38 önde bitirdi.
Muratbey Uşak, üçüncü periyoda da etkili başladı ve 25. dakikayı 50-45 önde geçti. Konuk ekip sayı üretmekte zorlanırken Muratbey Uşak üst üste basketler buldu. Farkı açan ev sahibi ekip, final periyoduna 66-48 önde girdi.
Karşılaşmanın son periyodunda ev sahibi ekip, etkili savunma yaparak farkın kapanmasına izin vermedi ve serbest atışlardan bulduğu sayılarla karşılaşmayı 85-78 kazandı.
Bu sonuçla, puan cetvelinde son sırada yer alan Muratbey Uşak 5. galibiyetini alırken, Galatasaray Odeabank 15. yenilgisini yaşadı.
MURATBEY UŞAK: 85 - GALATASARAY ODEABANK: 78
SALON: Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Kaan Büyükçil, Özge Şentürk
MURATBEY UŞAK: Watson 21, Calloway 20, Tayfun Erülkü 6, Ofoegbu 4, Carmichael 18, Solomon, Şafak Edge 8, Özcan Sürücü, Miles 8
GALATASARAY ODEABANK: Hardy 7, Taylor 12, Göksenin Köksal 4, Summers 2, Hendrix 12, Ege Arar 7, Renfroe 8, Preldzic 4, Juskevicius 22, Mehmet Yağmur
1. PERİYOT: 20-16
DEVRE: 40-38
3. PERİYOT: 66-48
BEŞ FAULLE ÇIKAN: 38.41 Hardy (Galatasaray Odeabank)
DİSKALİFİYE: 35.04 Tayfun Erülkü (Muratbey Uşak)
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