Spor Toto Süper Lig'in son haftasına şampiyonluk yarışında önde giren Galatasaray'da mevcut başkan Mustafa Cengiz, Anadolu Ajansı'na açıklamalar yaptı. Ligin son haftasında oynanacak Göztepe maçıyla ilgili konuşan Cengiz, stat konusunda sitemlerini dile getirdi. Başkan Cengiz ayrıca Galatasaray taraftarlarına bir müjde de verdi! İşte Cengiz'in açıklamalarından öne çıkanlar:
"Göztepe gibi değerli bir takımın on bin kişilik stada mahkum olarak oynaması çok üzücü... Biz sonuçta misafiriz, misafir umduğunu değil, bulduğunu yer ama İzmir gibi tarihi bir şehre yatırımların geciktiğini düşünüyoruz. Bizim zaten stat talebimiz olmadı, olmazdı da. Göztepe'den beklerdik böyle bir hamleyi, daha çok taraftarımızın maça girmesi için onlardan teklif beklerdik."
TARAFTAR İÇİN ŞÖLEN!
"Cumartesi günü stadımızda taraftarımız için dev bir şölen hazırlıyoruz. Göreve geldiğimizden beri taraftarımızın taleplerini karşılamaya çalışıyoruz."
"BU BAŞARI TEKNİK HEYETİNDİR"
"Burada un var, şeker var. Herlva yapabilir misin? Yaparsın belki ama çamur gibi olur. Durum iyiye gidince, başarıyı herkes sahiplenir. Başarısızlık yalnızdır. Ben Tudor'a saygı duyuyorum. Bizi mahkemeye vermiş olsa bile çorbayı yapan, pişiren masaya geitren teknik heyettir. Arkadaşlarım bana kızıyor ama bu başarı teknik heyetindir. Bu bize nasip olmuştur."
UEFA İLE GÖRÜŞMELER NE DURUMDA?
"Perşembe günü UEFA'yla randevumuz var. Önce Ankara'da sayın bakanımızla görüşeceğim. Sonra Cenevre'ye gideceğim. Şu an seçim falan düşünemiyorum. En az çalıştığım konu da seçim. Ben Galatasaray'ın maddi durumu ve şampiyonluk yürüyüşünü düşünüyorum ve bu konuda çalışıyorum."
"UEFA'nın bizden istediği açıklık, samimiyet ve doğru söyleme davranışlarını yerine gietirdik. Sürekli olarak medyada 'Galatasaray ceza alacak' şeklinde haberler çıkıyor. Şunu da söyleyelim, tencere dibin kara, seninki benden kara! Bütün kulüplerin durumu kötü. Galatasaray bu durumu toparlayacağının garantilerini rakamlarla UEFA'ya verdi."
"ESKİ YÖNETİMLERDEN BAHSETMEKTEN SIKILDIM"
"Ben artık eski yönetimlerden bashetmekten sıkıldım. Son mali kurulda her şey anlatıldı zaten. Hep bir önceki yönetime, yönetimlere gidiyoruz. Sorunlar birikti, birikti. Tüm borçları temizlemeye çalıştım ve bir borç disiplini oluşturmaya çalıştım."
TARAFTARIN İSTEĞİNE VURGU YAPTI!
"Taraftar da beni istemezse hiçbir şekilde bu koltukta oturmam."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.