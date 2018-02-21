Galatasaray Kulübü Yönetimi, GSSTORE'lar ile koordinasyonun sağlanması ve yaşanan sorunların çözüme kavuşturulması amacıyla Türkiye'nin dört bir yanındaki GSSTORE'ların temsilcileriyle bir araya geldi.

İki gün olarak planlanan ve ilki bugün gerçekleştirilen toplantılarda bayi temsilcileri sorunlarını ve önerilerini dile getirdi. Türk Telekom Stadyumu'nda bulunan Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda başkan Mustafa Cengiz, başkan yardımcısı Adil Araboğlu, yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Acar Baltaş, Galatasaray Kulübü COO'su Ali Öğüdücü ve Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik A.Ş. profesyonelleri de yer aldı.

'BİR YERDE SORUN YOKSA ORADA YOKLUK VARDIR'

Başkan Mustafa Cengiz, bayi temsilcilerine hitaben yaptığı konuşmada GSSTORE'ların Galatasaray'ın kalesi olduğuna vurgu yaptı. Mustafa Cengiz, "Bana bu toplantıdan söz edildiğinde çok gururlandım. Yıllardır bir şekilde bu işlerin içinde bulundum. Mağazacılık az çok anladığım bir konu. Genel stratejik anlamda söylüyorum. Detay anlamında ne kadar zahmetli, ne kadar zor olduğunu biliyorum. Bazen hataların da olacağından adım gibi eminim. Bir yerde sorun yoksa orada yokluk vardır, boşluk vardır. Yaşamın kendisi zaten dinamik, diyalektik bir süreç. Sizler profesyonel olarak ya da armaya gönül veren bayiler olarak bizim kalelerimizsiniz. Bir imparatorluk düşünün. Bu imparatorluğun uç kaleleri en önemli tahkimat, savunma ve oluşum alanıdır. Bu kaleler olmazsa hiçbir imparatorluk yaşayamaz. Tarihte tahkimatı güçlü, kaleleri güçlü imparatorluklar çok uzun süre yaşamıştır. Sizin güçlenmeniz merkezin güçlenmesi demektir. Bu anlamda biz tek tek Store'lara çok önem veriyoruz. Başkanlığımdan öte ben nerede bir GSSTORE görsem oraya dalarım. Bakarım, hiçbir şey demem, izlerim. Kendi sektörümde de böyleyim. Fotoğraf sizi aldatabilir. Video size süreci gösterir. Ben şahsen GSSTORE'larda bir tepki, bir refleksle birlikte bir kıyam, bir ayağa kalkış, resurrection görüyorum. Bunu biz duygulanarak yaşadık. Yönetim kurulu arkadaşlarım 44 artı 40 kişi tek tek profesyonellerle beraber gecelediler. Dünyada olabilecek en büyük sosyal aktivite bazında pazarlama olayını yarattılar. Yellow Friday... Bir Kayseri maçı sonrası bir sözcükle bir kıvılcım, taraftarımızın hashtag yapması dünya topictrend'ine 24 saat 3. sıradan girip trend oluyor. 2.5-3 günde 5 milyon 350 bin TL sıcak satış yapıldı. Bu müthiş bir şey. Bizim toplam günlük satışımızı 10 katına bedel. Bunu yapan sizlersiniz. Mücadelesini veren sizlersiniz. Biz sadece buna neden olduk. Galatasaray ciddi mali sorunlar ile baş başa. Sadece Galatasaray değil, üç büyük kulüp de öyle. Bu mali şartlarda önümüzde Finansal Fair Play var. Bizim en büyük argümanlarımızdan biri siz kalelerimiz olacaksınız. Satışlarımızı lütfen maksimum tutun. Merkez tekleyebilir ama ısrarcı olun vazgeçmeyin. Israrla mücadele edin. Biz henüz istediğimiz dijital satış noktalarına geçemedik. Sizler yoluyla bunları da realize etmek istiyoruz. Satışlar tabii ki pik yaptı. Bunun her zaman böyle olması mümkün değil. İnsanları da bir alım, bir dayanma gücü var. Ama bunu en azından lineer çizgiye getirip devam ettirmemizde hayati önem var. GSStore'ları biz Avrupa'ya da anlatacağız. Loca ve kombine satışlarımız da pik yaptı. Yaptığınız işi hiç küçük görmeyin. Çok büyük bir iş yapıyorsunuz. Hepinize özellikle Yellow Friday sırasında yapmış olduğunuz katkılar, görev paylaşımı ve fedakarca çalışmadan ötürü teşekkür ediyorum" dedi.

"SORUNLARI HEP BERABER GÖĞÜSLEYCEĞİZ"

Başkan yardımcısı Adil Araboğlu ise yaptığı konuşmada, "Bayilerimiz iki bölümde burada. Bugün yaklaşık 20 bayimiz burada. Yarın da ayrı bir grupla burada olacağız. En çok üzerinde durduğumuz bölüm sorunlar. Sorunu olmayan bir toplumu, pazarlama ağını ben zaten kabul etmiyorum. O zaman öyle bir ağ yoktur. Mutlaka sorun olsun. Ben de istiyorum. Bağ sorunumuz yok ama bazen iletişim sorunumuz olabiliyor. Bizim sorunlarımızı göğüsleyebilecek gücümüz var çünkü biz Galatasaray'ız. Bunları göğüsleyerek hep beraber götüreceğiz" ifadelerini kullandı.