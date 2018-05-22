''KARŞILAŞMA ATATÜRK STADI'NDA OYNANSAYDI REKOR KIRILIRDI''

Göztepe maçında çok büyük bilet sıkıntısı çektikleri söyleyen Cengiz, "Karşılaşma Atatürk Stadı'nda oynansa seyirci rekoru rahatlıkla kırılırdı. Ülkemizde üzüntüler daha kuvvetli ve uzun süreli oluyor. Galip gelseniz salı gününe kadar çoktan unutuluyor ama mağlup olduğunuzda etkisi çarşamba gününe kadar devam ediyor." diye konuştu.

''KİMSE ŞARK KURNAZLIĞI YAPMASIN, UEFA HER ŞEYİ İNCELİYOR''

Eski başkan Dursun Özbek'in açıklamalarına yanıt veren Mustafa Cengiz, "UEFA'ya çok iyi bir sunum yaptık. Kimse demesin, '65 milyon Euro'yu geçmedik' diye. 72 milyon Euro'yu geçmişti ücretler. Kimse şark kurnazlığı yapmasın. UEFA, her şeyi inceliyor" dedi.



ALBAYRAK: ''GÖZTEPE MAÇINDA 5 KİLO TER DÖKTÜM''

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Abdurrahim Albayrak, Göztepe maçıyla ilgili, "Öyle bir maç ki, son yarım saatte şampiyon da olabilirsiniz, 3. de olabilirsiniz. Fenerbahçe maçında da yaşamıştık. Alex sağdan korner kullanıyor, kaleci Volkan geliyor. O anda ben bittim. Son 30 saniyede ya şampiyonsunuz, ya da kaybediyorsunuz. Başkanım benimle ilgileniyor, sağ olsun. Göztepe maçında iftardan sonra önüme ne geldiyse yedim. Uçakta soğuk meşrubat içtim. Göztepe maçında 5 kilo ter döktüm" şeklinde konuştu.