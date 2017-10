Naci Ağbal: Türkiye ekonomisi yüzde 5.5 oranında büyüyecek

Maliye Bakanı Naci Ağbal, AK Parti Demirözü İlçe Başkanlığının, Belediye Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen 6. Olağan Kongresi'ne katıldı. Ağbal, burada Türkiye büyüme rakamları ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Ağbal, "Bu sene ilk yarıda yüzde 5’in üzerinde büyümeyi gerçekleştirdik" dedi. Ağbal, sözlerine şöyle devam etti:



"Şimdi herkes sıraya girmiş 'Türkiye ekonomisiyle ilgili biz geçmişte şunları şunları yazdık, şunları şunları söyledik ama biz yanılmışız. Türkiye ekonomisi meğer bizim tahmin ettiğimizden daha güçlüymüş. Biz Türkiye'nin bu kadar hızlı toparlanacağını öngöremedik. Bizim için sürpriz oldu, bizim için beklenmedik bir gelişme oldu. Türkler bir defa daha büyük bir zorluktan çıkmayı başardılar, ekonomi çok hızlı bir şekilde toparlandı ve bizim beklentilerimizi aşacak şekilde güçlü bir istihdam, güçlü bir büyümeyi yakaladı.' diye her gün arka arkaya raporlar yayınlanıyor, demeçler veriliyor."



"Türkiye ekonomisinin bu kadar hızlı nasıl toparlandığını, nasıl ekonominin bu kadar yeniden yükselişe geçtiğini anlamaya çalışıyorlar" ifadesini kullanan Bakan Ağbal, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Çok anlamaya çalışıyorlar ama daha Türkiye ekonomisinin potansiyelini de tam anlamıyla kavrayamadılar. Son 1 yılda bütün bu sıkıntılara rağmen 1 milyon 100 bin insanımıza iş, aş, istihdam sağladık. Şu son bir yıllık süreç içerisinde ekonominin her tarafında, yatırım, üretim, ihracat, tüketim ve talep tarafında Türkiye ekonomisi gerçekten adeta destan yazdı ve inşallah yılın ikinci yarısında da ve özellikle üçüncü çeyreğinde ekonomide güçlü bir toparlanmanın devam ettiğini göreceğiz. Türkiye gerek içeride gerekse dışarıda büyümesini sağlayacak her türlü atılımı da arka arkaya gerçekleştiriyor. 2018, 2020 yıllarında da Türkiye ekonomisi yıllık ortalama yüzde 5,5 oranında büyüyecek."



"1 MİLYON 100 BİN İNSANIMIZA İŞ, AŞ, İSTİHDAM SAĞLADIK"



Türkiye'nin 2019'a giden süreçte daha iyi olacağını ifade eden Ağbal, şu değerlendirmede bulundu:



"Geçen sene yapılan bu darbe girişimi sonrası Türkiye ekonomisiyle ilgili çok sayıda şey söylendi. 'Bir daha Türkiye ekonomisi belini doğrultamaz' dediler. 'Türkiye ekonomisi içine düştüğü bu sıkıntıları aşamaz.' dediler. 'Türkiye ekonomisi bir daha kolay kolay büyüyemez.' dediler. 'Türkiye ekonomisi bir daha kolay kolay toparlanamaz.' dediler. Bir sürü uluslararası kuruluşlar, bir takım yatırım şirketleri böyle raporlar yazdılar. Birileri, 'tamam darbe girişimi başarılı olmasa da Türkiye ekonomisi uzun süre kendisini toparlayamayacağı için Türkiye bir çok meselede belini doğrultamaz, dik duramaz.' dediler ama hepsi bir defa daha yanıldılar. Milletimizin dirayeti sayesinde ve hükümet olarak aldığımız kararlar sayesinde ekonomide hızlı bir toparlanmayı hep beraber gerçekleştirdik."



"BÜTÇENİN YÜZDE 90'INI VATANDAŞA HİZMET OLARAK VERİYORUZ"



Naci Ağbal, Türkiye ekonomisinin gelecek 3 yılda 3 milyon 200 bin insana ilave istihdam sağlayacağına dikkati çekerek, "İstihdamımız daha da artacak, daha da güçlenecek ve bu dönemde Türkiye ekonomisi hak ettiği noktalara gelecek. Kişi başına milli gelir bakımından Türkiye yüksek gelirli ülkeler grubuna bu dönemde geçecek. 2023’e giden bu süreçte önümüzdeki 3 yıl ekonominin güçlendiği, daha da büyüdüğü, toparlandığı bir dönem olacak" dedi.

