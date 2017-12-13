Orenburg kentindeki Orenburzhje Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk periyodu 20-13 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona ererken, devre arasına 33-33 berabere girildi.

Karşılaşmanın üçüncü çeyreğini 53-45 önde bitiren sarı-lacivertli takım, müsabakadan da 66-64 galip ayrıldı.

Fenerbahçe bu sonuçla grupta 6. galibiyetini elde ederken, Nadezhda ise 7. kez mağlup oldu.

Nadezhda: 64 - Fenerbahçe: 66