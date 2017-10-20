Aslandan Nagihan Karadere'ye beklenmedik tepki

Eski milli atlet Nagihan Karadere, erkek arkadaşı ile birlikte Polonezköy Hayvan Parkı'na gitti. Yavru bir aslan ile fotoğraf çekilmek isteyen Karadere, beklemediği bir tepki ile karşılaştı.

Aslan'ın pençelerinden nasibini alana Nagihan Karadere büyük korku yaşadı ve o anları "Aslan'la şaka olmaz... Olursa da sonun böyle olur" notu ile Instagram'da paylaştı.

Nagihan Karadere