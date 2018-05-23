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Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Teknik Direktör Maurizio Sarri ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Ayrılığın ardından açıklama yapan Napoli Başkan De Laurentiis, "Sarri'ye görev süresi boyunca Napoli'ye olan bağlılığı nedeniyle teşekkür ediyorum. Yerleştirdiği oyun anlayışıyla da tüm dünyayı etkilemeyi başardık. Bravo Maurizio!"

ANCELOTTI GELİYOR!

Başkan Aurelio De Laurentiis, Roma'da Carlo Ancelotti'yle bir araya geldi ve prensipte anlaşmaya vardı. İtalyan teknik adam Ancelotti'nin bir kaç gün içinde basına tanıtılması bekleniyor.