Özlem Avcıoğlu, HT Cumartesi'de Napoli ve Capri Adası’nı kaleme aldı.

ÜNLÜLERİN TATİL YERİ

Capri’nin ilk hayranı MÖ 29 yılında adayı ziyaret eden Caesar Augustus olmuş. Adanın güzelliğinden o kadar etkilenmiş ki, buraya sahip olabilmek için, verimli toprakları olan Ischia Adası’nı ve Napoli şehrini Capri ile takas etmiş. Thomas Mann, Ernest Hemingway, Jean Paul Sartre ve Pablo Neruda adanın güzelliğine kapılıp burada yaşayan isimlerden sadece birkaçı. Lüks ve şık Capri, bugün de ünlülerin favori tatil yerlerinden biri. Capri’nin limanı Marina Grande’ye ulaştığınızda, teleferikle Piazza Umberto meydanına çıkıyorsunuz. Etrafındaki daracık sokaklar kafe, restoran ve dükkânlarla dolu. Buradan Via Tragara’yı takip ederseniz, adanın imzası haline gelmiş doğa harikası Faraglioni kayalıklarını seyredebileceğiniz en güzel noktaya ulaşırsınız. Capri’nin sembollerinden mavi mağara Grotta Azzurra’yı da mutlaka görmelisiniz.

VEZÜV’ÜN ETEKLERİNDE

İtalya’nın üçüncü büyük şehri Napoli, tarih boyunca sanat, kültür ve mimarlıkta ülkenin en önemli merkezlerinden biri oldu. Vezüv Yanardağı’nın eteklerinde bulunan şehir, büyük doğal afetler yaşamış olmasına rağmen konumundan dolayı turizm açısından da cazip. Şehir, Akdeniz sahilinde Napoli Körfezi’nde iki volkanik bölge arasında. Başta Pompei olmak üzere, etrafındaki antik kentler görülmeye değer. Karşısındaki Capri Adası ise dünyanın en güzel yerlerinden biri.

UNESCO DÜNYA MİRASI

Napoli’nin kalbi, kiliseler ve daracık sokaklarla çevrili “eski şehir” bölgesi. Burası UNESCO Dünya Mirası listesinde. Ara sokaklarda balıkçılar, el işi yapan ustalar, Barok tarzı binalar var. Şehirdeki en önemli kilise olan San Gennaro Katedrali ve 17. yüzyıldan kalma heykellerin bulunduğu San Severo Kilisesi de bu bölgede. Via San Sebastino Caddesi müzik enstrümanları satan dükkânlarla dolu, çünkü konservatuvar buraya çok yakın. Kitapçılar sokağı Port Alba’da sokak satıcılarından leziz pizzalar alabilirsiniz. Hediyelik eşyalar içinse biraz ilerideki Via San Gregori’yu ziyaret etmek lazım.

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POMPEI GÖRÜLMELİ

MS 62 yılında, o zamanın en modern ve zengin şehirlerinden olan Pompei ve kardeş şehri Ercolano, büyük bir depremle sarsıldı. MS 79 yılında ise Vezüv’ün patlamasıyla bu iki şehir küller altında kaldı, 200 binden fazla kişi öldü. Pompei ve Ercolano’nun kalıntıları 1600’lü yıllarda bulundu. UNESCO Dünya Mirası listesindeki bu antik şehirlerde kül tabakasının altında kalan pek çok eser, ev, sokak ve hatta insan, havayla temasları kesildiği için yüz yıllar boyunca “bozulmadan” kalmıştı. Pompei ve Ercolano’dan çıkan mozaikler, duvar süslemeleri ve freskler Napoli Arkeoloji Müzesi’nde.

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PİZZANIN ANAVATANI

Taş fırında pişirilen pizza ve ev yapımı makarna yörenin ünlü yemekleri. Zaten Napoli, domatesli hamura peynir katılarak yapılan günümüzün pizzasının ilk çıktığı yer.

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