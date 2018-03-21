Güneşin çevresinden Dünya'ya doğru saatte 101.000 kilometre hızla yaklaşan bir asteroit, NASA'yı alarma geçirdi. Yaklaşık 500 metre yüksekliğindeki dev kaya, Dünya'ya temas etmesi halinde 80.000 Hiroşima bombası etkisi yaratacak. Bu da dünyada yaşamın yok olması ve hatta gezegenin parçalanması anlamına geliyor.

NASA tarafından "Bennu" kod adıyla anılan asteroit, mevcut hızıyla yaklaşmaya devam ederse çarpışma 25 Eylül 2135'te gerçekleşecek ancak Dünya'ya temas ihtimali, şimdilik 2700'de 1 olarak hesaplanıyor. Bu düşük olasılığa rağmen NASA tarafından "riskli" kategorisinde değerlendirilen Bennu için iki farklı plan kurgulandı bile.

Birinci plan Çekiç!

NASA'nın Bennu'yu Dünya'dan uzaklaştırma planlarının ilki, 8.8 ton ağırlığında olan Hammer (Çekiç) isimli uzay aracının asteroide çarptırılarak yönünü değiştirmek. Ancak bu planda yapılacak küçük bir hesap hatası bile pek çok farklı riski beraberinde getirebilir.

İkinci plan nükleer silah!

Bilim adamlarının ikinci planı ise Bennu'yu durdurmak için nükleer silah kullanmak. Bu seçenekte uzay aracına nükleer silah yerleştirilecek ve Bennu, Dünya'dan çok uzak bir mesafedeyken vurularak yok edilecek.

Projede görev yapan fizikçi Kirsten Howley, "Şu anda gezegenimizin etkilenme olasılığı düşük gibi görünse de aksi bir durumda sonuçlar korkunç olacaktır" diyor ve ekliyor: "Öncelikli hedefimiz Dünya'daki hayatı korumaya hazır olmaktır."

Hiroşima bombası nedir?

İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarında, 6 Ağustos 1945'te Amerika Birleşik Devletleri "Enola Gay" adlı bir B-29 bombardıman uçağından Japonya'nın Hiroşima kentine bırakılan "Little boy" isimli atom bombası, ilk anda 70 bin kişinin ölmesine yol açtı. Yayılan radyasyondan dolayı kısa süre sonra bu sayı 90 bini geçti. Aradan 63 yıl geçmesine rağmen bilimadamlarına göre bombanın etkileri halen sürüyor.