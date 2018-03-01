Uzun bir süredir sürücüsüz araçlar üzerinde çalışan ve bu yöndeki projelerini de kendisine bağlı alt şirketi Waymo vasıtasıyla yürüten Google, yeni nesil araçların nasıl çalıştıklarına dair bir video yayınladı.

Sürücüsüz otomobillerin bugüne kadar Amerika'nın 25 farklı şehrinde gerçek trafikte toplam 5 milyon kilometreden fazla yol kat ettiklerini açıklayan Waymo yetkilileri, bu yolculuk esnasında otomobillerin çevreyi nasıl taradıklarını göstermek adına aşağıdaki videoyu paylaştı.

5 milyon kilometreyi aşan bu yolculuğun önemli bir başka yönü ise, yapay zekanın bu tecrübelerden olasılıklar üretmesi ve her yeni yolculukta sürüş tekniklerini geliştirmesi.

Sürücüsüz arabalar henüz ABD Ulaştırma Bakanlığından izin alabilmiş değil. Ancak çalışmaların bu hızla devam etmesi halinde, bu araçaların trafiğe çıkması çok da uzun bir zaman almayacak.