Yüksek teknolojili bakır tel alanında Avrupa’nın en büyük üreticisi olan Mega Metal, Almanya’da iki yılda bir düzenlenen ve sektörün en büyük fuarları arasında gösterilen Wire Dusseldorf Fuarı’nda boy gösterecek.

16-20 Nisan tarihleri arasında Almanya’nın Düsseldorf kentinde gerçekleşecek fuara uluslararası uzmanlar, sektörlerindeki yenilikleri tanıtmak, ikili görüşmelerde bulunmak ve ticari bağlantılar kurabilmek amacıyla katılım sağlayacak.

Sektördeki yeni gelişmeleri ve inovasyonları yakından takip eden Mega Metal bu yıl 5’inci kez katılacağı fuardaki Hall 10 A70’de bulunan standında, mono bakır tel, kalaylı mono bakır tel, çok telli bakır tel, kalaylı çok telli bakır tel, konsatrik bükülü bakır tel, kalaylı bükümlü bakır teller gibi zengin ürün çeşitlerini sergileyecek.

Fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Mega Metal Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Ali Turgut, “Mega Metal olarak 2013 yılından bu yana bu fuara katılım sağlıyoruz. Sektördeki tüm firmaların buluşma alanı olan bu fuarın üretici, tedarikçi ve müşteri arasındaki ilişkilerin bir adım daha ileri gitmesi açısından büyük fayda sağlayacağına inanıyorum. Kurulduğumuz günden bu yana dünyanın gittiği noktayı, yeni trendleri en iyi şekilde analiz ederek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yüksek teknolojili ve katma değerli ürünler üretiyoruz. Elektrik, elektronik, iletişim, enerji üretimi ve dağıtımı, elektroteknik, güneş ve yenilenebilir enerji, ev aletleri, savunma ve otomotiv endüstrisinde kullanılan yüksek teknolojili elektrolitik bakır tel üretimi gerçekleştiriyoruz. Bu üretimi bizim dışımızda gerçekleştirebilecek ikinci bir şirket daha yok. Bu kapsamda Wire Dusseldorf Fuarı’nın teknolojilerimiz, uygulamalarımız ve firmamız hakkındaki son yenilikleri sektörü paydaşlarımız ve ziyaretçilerimize tanıtmak için iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.