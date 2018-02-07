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Konyaspor, 20. hafta sonunda Antalya’nın 4 puan gerisine düştü. Konyaspor ile 2.5 yıllık sözleşme yapan Eto’o yarım sezon için 1.5 milyon Euro, önümüzdeki 2 sezon için ise yıllık 2 milyon Euro alacak.