Öne Çıkanlar
Futbol

Nasri ve Samuel Eto'o'dan iki inanılmaz skandal!

07.02.2018 - 09:55 | Güncelleme:

Antalyaspor'un yollarını ayırdığı Nasri ve Samuel Eto'o'dan iki inanılmaz skandal! Nasri'nin kontratındaki 'Adım başına' para ve Eto'nun ayrılık gerekçesi herkesi şoke etti!

  • 1 Böylesi görülmedi! Nasri ve Samuel Eto'o skandalı!
    1 | 15

    Ara transfer döneminde Samir Nasri ve Eto’o ile yollarını ayıran Antalyaspor Kulübünün, sezon başına 13 milyon Euro’luk maliyetten kurtulduğu ortaya çıktı.

    • HABERİN DEVAMI
  • 2 Böylesi görülmedi! Nasri ve Samuel Eto'o skandalı!
    2 | 15

    Hürriyet'in haberine göre; Garanti paraları yıllık 10.5 milyon Euro olan iki yıldızın toplam maliyeti dudak uçuklattı. 

  • 3 Böylesi görülmedi! Nasri ve Samuel Eto'o skandalı!
    3 | 15

    Samir Nasri, 6 ay içinde cebine milyon Euroları koyarken, kaptan Eto’o’nun da Antalyaspor’u yüz üstü bırakıp ayrıldığı öğrenildi. 

  • 4 Böylesi görülmedi! Nasri ve Samuel Eto'o skandalı!
    4 | 15

    NASRİ'NİN DÜNYA YILDIZLARINI KISKANDIRAN GELİRİ: 

    Sözleşmesinde galibiyet, beraberlik, asist ve gol başına primleri bulunan Samir Nasri, Antalyaspor’dan 5 ayda 5 milyon Euro aldı. 

    • HABERİN DEVAMI
  • 5 Böylesi görülmedi! Nasri ve Samuel Eto'o skandalı!
    5 | 15

    Ancak asıl dikkat çeken ve tepki toplayan Samir Nasri’nin sözleşmesinde yer alan ve neredeyse adım başına para almasını garantiye alan maddelerdi.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* Yorum Kurallarını okumak İçin Tıklayınız!
Yorumlar 23
  • Misafir 11 dakika önce
    Eto ile konya ligte kalir ayrica her oyuncunun anlasmasinda.lig düserse diye madde vardir lig duswrse isterse oyuncu bagimsiz olarak ayrilabilir
  • Misafir 55 dakika önce
    Konyaspor yaptığı 2,5 yıllık sözleşmenin 1 yılı opsiyonlu. önümüzdeki sezon en az 15 gol atması durumunda opsiyonlu 1 yıl daha uzayacak. atamadığı durumda sözleşme yenilenmeyecek.
  • Misafir 2 saat önce
    Çözüm kayyum a devredilmesidir. Yöneticiler para yemek için o makamdalar. Özel şirkete devredildiklerinde sistem oluşacak ve gelir sağlamaya.düzgün yönetilmeye başlayacak kulupler. Asgari ücretliden maaşı yatar yatmaz vergisi kesiliyo.milyon dolar kazanan futbolcuların vergisi kuluplerden alınıyor. Tabiki kulupler bu vergileri vermiyolar. Yazık olan hep garibana oluyo
Tüm yorumları göster(23)
Kalan karakter : 2000