Amerikan Basketbol Ligi'nde ( NBA) New Orleans Pelicans, San Antonio Spurs ve Oklahoma City Thunder, normal sezonun bitimine bir maç kala Batı Konferansı'nda play-off'a kalmayı garantiledi.
NBA'e 9 maçla devam edildi. Los Angeles Clippers deplasmanında 113-100 kazanan New Orleans Pelicans, evinde Sacramento Kings'i 98-85 yenen San Antonio Spurs ve Miami Heat'e konuk olduğu mücadelede 115-93 galip gelen Oklahoma City Thunder, 47'şer galibiyete ulaşarak Batı Konferansı'nda play-off'a kalmayı başardı.
Clippers karşısında Nikola Mirotic, 24 sayı, 16 ribaunt, Anthony Davis 28 sayı, 6 ribauntluk performansıyla Pelicans'ın galibiyetinde etkili oldu.
Rudy Gay 18, Manu Ginobili 17, LaMarcus Aldridge ve Patty Mills 15'er sayıyla Spurs'ün Kings önündeki galibiyetine katkı sağladı. Spurs, üst üste 21. kez play-off'lara kalma başarısı gösterdi.
Oklahoma City Thunder'da ise Russell Westbrook, 23 sayı, 18 ribaunt, 13 asistle "triple-double" yaparak Miami Heat karşısında alınan galibiyette başrol oynadı.
Doğu Konferansı'nda Toronto Raptors, Boston Celtics, Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers, Indiana Pacers, Milwaukee Bucks, Miami Heat ve Washington Wizards, önceki maçlarda play-off'a çıkmayı garantilemişti. Batı Konferansı'nda ise Pelicans, Spurs ve Thunder'dan önce Houston Rockets, Golden State Warriors, Portland Trail Blazers ve Utah Jazz play-off'a yükselmişti. Batı Konferansı'nda play-off'a kalacak 8. takım, normal sezonda oynanacak son maçların ardından Minnesota Timberwolves veya Denver Nuggets olacak.
SONUÇLAR
Detroit Pistons-Toronto Raptors: 98-108
Brooklyn Nets-Chicago Bulls: 114-105
Miami Heat-Oklahoma City Thunder: 93-115
New York Knicks-Cleveland Cavaliers: 109-123
Milwaukee Bucks-Orlando Magic: 102-86
Minnesota Timberwolves-Memphis Grizzlies: 113-94
San Antonio Spurs-Sacramento Kings: 98-85
Denver Nuggets-Portland Trail Blazers: 88-82
Los Angeles Clippers-New Orleans Pelicans: 100-113
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