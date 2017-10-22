NBA'de gece maçlarına Antetokounmpo damga vurdu!

NBA'e 11 maçla devam edildi. Milwaukee Bucks, seyircisi önünde oynadığı Portland Trail Blazers karşılaşmasını 113-110 kazandı.
Bucks'ta 44 sayı ve 8 ribauntla oynayan Antetokounmpo, galibiyetin mimarı oldu. Khris Middleton 18 ve Tony Snell 17 sayı kaydetti.
Trail Blazers'ta Damian Lillard ve C.J. McCollum 26'şar sayı, Yusuf Nurkic ise 17 sayı, 11 ribaunt üretti.
CURRY VE DURANT ATILDI, WARRIORS KAYBETTİ
Konuk olduğu Memphis Grizzlies'e 111-101 yenilen son şampiyon Golden State Warriors, 3. maçında 2. mağlubiyetini aldı. Mücadeleye, Warriors'ın all-star oyuncuları Stephen Curry ve Kevin Durant'in oyundan atılması damga vurdu.
Curry, bitime 45 saniye kala yaşanan bir pozisyonun ardından kararını beğenmediği hakeme dişliğini fırlattı. Hakem önce Curry'yi sonrasında ise itirazını sürdüren Durant'i oyundan ihraç etti.
Grizzlies'in İspanyol pivotu Marc Gasol 34 sayı ve 14 ribauntla "double double" yaptı. Tyreke Evans 12 sayı, 7 ribaunt, Mike Conley de 10 sayı, 7 asistlik katkıda bulundu.
Warriors'ta Curry'nin 37 sayı, 6 ribaunt ve Kevin Durant'in 29 sayı, 13 ribaunt, 3 blokluk performansı yenilgiyi önleyemedi.
CAVALIERS'E EVİNDE SOĞUK DUŞ
Orlando Magic, şampiyonluk adayları arasındaki Cleveland Cavaliers'ı deplasmanda 114-93 mağlup etti.
Magic'i galibiyete, 23 sayı, 7 ribaunt, 5 asist üreten Nikola Vucevic, 12 sayı, 10 asistle "double double" yapan D.J. Agustin ve kenardan gelerek 19 sayı atan Jonathon Simmons taşıdı.
Cavaliers'ta LeBron James 22 sayı, Kevin Love 19 sayı, 9 ribaunt ve Iman Shumpert 21 sayı, 7 ribauntla oynadı. Milli basketbolcu Cedi Osman ise, 8 dakika süre aldığı karşılaşmada 1 asistlik performans sergiledi. NBA'e 3 maçla devam edilecek.
NBA'DE GECENİN TÜM SONUÇLARI
Toronto Raptors-Philadelphia 76ers: 128-94
Chicago Bulls-San Antonio Spurs: 77-87
Cleveland Cavaliers-Orlando Magic: 93-114
Houston Rockets-Dallas Mavericks: 107-91
Memphis Grizzlies-Golden State Warriors: 111-101
Miami Heat-Indiana Pacers: 112-108
New York Knicks-Detroit Pistons: 107-111
Milwaukee Bucks-Portland Trail Blazers: 113-110
Denver Nuggets-Sacramento Kings: 96-79
Utah Jazz-Oklahoma City Thunder: 96-87
Los Angeles Clippers-Phoenix Suns: 130-88
- Antetokounmpo - NBA
- Antetokounmpo
- nba
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.