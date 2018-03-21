Galatasaray'dan 16 milyon euro'ya Stoke City'ye transfer olan ancak İngiliz temsilcisinde aradığını bulamayan Badou Ndiaye için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

7 haftadır galip gelemeyen Stoke, Premier Lig'in dibine demir atarken küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Bu durum G.Saray'ı da harekete geçirdi. Sabah'ın haberine göre; Stoke City'nin küme düşmesi durumunda G.Saray'ın Ndiaye'yi kiralayacağı iddia edildi.

Senegalli yıldızın Şampiyonlar Ligi'nde oynama ihtimali nedeniyle sarı-kırmızılı takıma dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

2022 yılına kadar Stoke City ile sözleşmesi bulunan Ndiaye, Premier League'de 6 maçta forma giydi.