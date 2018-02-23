Bir alışveriş merkezinde objektiflere takılan Nehir Erdoğan, dostları ile öğle yemeğinde bir araya geldi. Cadde'nin haberine göre, güzel oyuncunun elindeki eski model cep telefonu dikkati çekti.

Ara verdiği oyunculuğa ‘Fi’ dizisiyle dönüş yapan Nehir Erdoğan, hızlı adımlarla AVM'den ayrıldı.