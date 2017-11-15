Nerdesin Birader 2. bölümde; Yiğit komiserin yerine geçen Yunus ne şimdi yapacak?

Oyuncu kadrosunda en son Kertenkele projesinde bulunan Timur Acar, Gonca Sarıyıldız, Hakan Bilgin, Ruhi Sarı ve Deniz Can Aktaş'ın bulunduğu Nerdesin Birader 2. bölümü ile bu akşam yayınlanacak. Peki Nerdesin Birader 2. bölümde neler olacak? İşte Nerdesin Birader 2. bölüm fragmanı ve özeti...

NERDESİN BİRADER 2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nerdesin Birader 2. bölümde;

Yanan kulübede bir cesetle karşılaşan Yunus komiser , Yiğit'e verdiği kolyenin de olay yerinde bulunmasıyla kardeşinin öldüğünü düşünür. Ceset otopsi için adli tıpa götürülürken Yunus’un aklında artık tek bir şey vardır: Gerçekleri Yiğit’in emniyetteki arkadaşlarına anlatmak.

Fakat ansızın karşısına çıkan gizemli biri, Yiğit’in Kara El denen karanlık bir insan tarafından öldürüldüğünü ve eğer intikam almak istiyorsa bir müddet daha polis olarak devam etmesi gerektiğini söyler. Yunus duydukları karşısında ne yapacaktır? Yiğit gerçekten öldürülmüş müdür?

Yunus Kara El'in peşine mi düşecektir yoksa olanları emniyete bir bir anlatacak mıdır? Polis olarak geçirdiği her saniye Yunus’un başına türlü türlü belalar açarken her şeyden önemlisi Yunus, Yiğit’in kızı Duygu’ya bütün bu olanları nasıl açıklayacaktır?

NERDESİN BİRADER İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yunus, Bollywood’da tutunmaya çalışan başarısız bir aktör, ikizi Yiğit ise büyük bir suç örgütünün peşinde olan başarılı bir komiserdir.

Bir dizi talihsizlik sonucu Hindistan’dan sınır dışı edilen Yunus, sadece bir geceliğine ikiziyle yer değiştirmeye ikna olur. Ancak hesap edemedikleri bir şey vardır. Bu oyun zannettiklerinden çok uzun sürer.

NERDESİN BİRADER OYUNCULARI

Timur Acar (Yunus Çakmak)

İstanbul Organize Şube’de komiserdir. İkiz kardeşlerin sert, ciddi ve duyguları alınmış olanıdır. İletişim kurmayı sevmez, açıklama yapmaktan hoşlanmaz, gereksiz nezaketle vakit kaybetmez. Bildiğini okumaya, burnunun dikine gitmeye, kendi işini kendi halletmeye bayılır.

Gonca Sarıyıldız (Aslı Korkmaz)

Organize Şube’de komiserdir. Hisli, duyarlı ve anlayışlı biridir. Topluma, insanlara ve kurallara karşı aşırı hassastır. Zaten bu yüzden Yiğit’le hiç anlaşamaz, sürekli çatışırlar. Ama Yunus’la iyi anlaşırlar, hatta bu durum imkansız bir aşka kadar götürecektir onları.

Hakan Bilgin (Memet Elverdi)

Organize Şube’de komiser yardımcısıdır. Tam bir aile babasıdır. Her ay hesap kitap yapmaktan, ayın sonunu getirmekten başka derdi yoktur. Tipik bir Anadolu insanıdır. Sıcaktır, samimidir, babacandır. Zaten ekibin de denge insanıdır. Küsleri barıştırır, anlaşmazlıkları çözer. Üç günlük dünya der, yer yer Anadolu insanına has o bilgeliği de sergiler.

Ruhi Sarı (Kudret)

Hikâyede gizemli adamıdır. Uzun bir müddet de öyle kalacaktır. Yiğit’in ölümünden sonra ortaya çıkar ve Yunus’a Yiğit’le beraber çalıştığını, bütün bu yer değiştirme hikâyesini bilen tek kişi olduğunu, Kara El’i çökertmelerine yardım etmek için sahte polis olarak göreve devam etmesi gerektiğini söyler. Yunus kabul etmek istemeyince de onu ‘kardeşini öldürüp onun yerine geçtiği’ iftirasını atmakla tehdit eder. İyi biri mi, kötü biri mi? Gerçekten Yiğit’le mi çalışıyordu, yoksa başka bir amacı mı var? Bu soruları Yunus gibi biz de bilmeyiz. Kudret her seferinde Yunus’un bilmesi gerektiği kadarını söyler, gerisini söylemez.

Deniz Can Aktaş (Ali)

Ekibin en genç üyesidir. Zeki, fırlama, girişken bir çocuktur. Yakışıklı da biridir ama duruşunda, bakışında hep anasız-babasız büyümenin verdiği o mahzunluk, o garibanlık vardır. Belirli bir yaşa kadar yetiştirme yurdunda büyümüş, her türlü ortama girip çıkmıştır. Bu da onu hayat konusunda oldukça pratik ve bilgi sahibi biri yapmıştır. Sokağın dilini bilir, sürekli yeni şeyler dener/öğrenir, yeni tanıştığı birine bile kendini çabucak sevdirebilir. Hayata bir sıfır geride başlamanın açığını sanki bu şekilde kapatıyor gibidir.

Yiğit Çakmak (Timur Acar)

Bollywood’da oyuncu. İkiz kardeşinin aksine şakacı, konuşkan, iletişime açık, pozitif ruhlu biridir. Fakat bir tarafıyla da çocuksu, duygusal ve kırılgandır. Anlık yaşar, hesap yapmaz, kin tutmaz, duygularını hemen açığa vurur. Bununla beraber hayalci, romantik ve gel geç ruhludur. Bazen en ufak, en alakasız bir gelişme bile onu motive etmeye yeterken bazen de en kolay, en aşılası bir engel karşısında hemen yelkenleri suya indirir, koyu bir umutsuzluğa kapılır.

Seren Deniz Yalçın (Sinem Arıcı)

Adnan müdürün modacı kızı, Yiğit’in onu deliler gibi seven ve kıskanan nişanlısıdır. Hırslı, arzulu ve ne istediğini bilen biridir. Yiğit’i gördüğü ilk andan itibaren onu kafaya koymuş ve sonunda istediğini almıştır.

Kemal Uçar (Cüneyt)

Fit, yakışıklı, otuzuna yeni girmiş bir istihbarat polisidir. Aslı’ya aşıktır. Cüneyt yetenekli, başarılı bir polistir. Hırslı bir adamdır.

Emre Erçil (Kıbrıslı)

Kara El’in sağ kolu, sahada en güvendiği adamıdır. Az konuşur, öz konuşur. Hatta mümkünse hiç konuşmadan direkt yapar. Hafif bir aksanı vardır. Sert, atletik ve acımasızdır. Yiğit için kaliteli ve onu daima zinde tutan bir düşmanken Yunus için köşe bucak kaçtığı bir tehlike, bir ölüm makinesidir. Organize Şube’nin uğraştığı her türlü pisliğin, dalaverenin içinde Kara El, dolayısıyla da Kıbrıslı vardır. Boynundaki yılan dövmesi ise bir dönem Hindistan’da Kara El için Hint mafyasına çalıştığı günlerden kalmadır. Onun dışında hakkında bildiğimiz pek bir şey yoktur. Bir sevgilisi var mıdır mesela, bir ailesi, bir çocuğu? Belki de Kayser Soze gibi hepsini öldürmüştür, kim bilir?

Ülkü Hilal Çiftçi (Duygu)

Yiğit’in hiç tanıyamadığı kızı. Sekiz dokuz yaşlarında bıcır bıcır bir kızdır. Aşırı zeki, etrafının farkında, büyümüş de küçülmüş diyebileceğimiz türden bir afacandır. Babasına herkesten farklı ve herkesten dikkatli baktığından olsa gerek Yunus’un Yiğit olmadığını ilk fark eden kişidir.

Defne Yalnız (Zahide)

Duygu’nun hasta, yorgun, evden pek çıkamayan ananesidir. Özünde iyi biridir ama kırgındır Yiğit’e. Hatta kızgındır. Onu sahipsiz bıraktığı için tepkilidir.

Nerdesin Birader

Nerdesin Birader oyuncuları

Nerdesin Birader 2 bölüm

Nerdesin Birader 2. bölüm fragmanı