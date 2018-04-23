Makaron'dan Emrah Akçaay'ın haberine göre, Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu için Kadıköy'de sürpriz bir doğum günü partisi organize etti. Gecenin sonunda meyhaneden ayrı çıkan çiftin içerde kavga ettiği iddia edildi.

Suratı asılan Atagül, muhabirlerin “Eşinizle kavga ettiğiniz doğru mu?” sorusunu “Yok arkadaşlar. Sadece arabamda yer olmadığı için Kadir gelmedi. Ben misafirleri götürüyorum” diye yanıtladı.